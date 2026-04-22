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Pep Guardiola
© Getty

Kriselnder Riese

Trainer-Knall: Pep Guardiola soll diese Nationalmannschaft übernehmen

22.04.26, 11:57
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Der spanische Star-Trainer denkt über seinen Abschied von ManCity nach und wird nun mit einem kriselnden Riesen in Verbindung gebracht. 

Nach dem erneuten Verpassen der Weltmeisterschaft steht der italienische Fußball vor einem Umbruch – und plötzlich macht ein prominenter Name die Runde: Pep Guardiola. Der Trainer von Manchester City wird als möglicher Retter der kriselnden Italienische Fußballnationalmannschaft gehandelt.

Die Diskussion ist nicht ganz neu. Bereits Anfang April hatte die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport Guardiola ins Gespräch gebracht. Nun erhält die Idee neue Dynamik – auch durch klare Worte von Ex-Nationalspieler Leonardo Bonucci.

Bonucci
© Getty

Reizvolle Aufgabe

Am Rande der Laureus Awards betonte Bonucci laut Medienberichten zunächst die Notwendigkeit eines grundlegenden Neustarts: „Wichtig ist es, dass wir den italienischen Fußball von Grund auf neu aufbauen. Das fängt bei der Abwehr an. Unsere Spieler müssen auch wieder den Mut haben, in Eins-gegen-eins-Situationen zu gehen.“

Mit Blick auf die Zukunft sagte er weiter: „Es geht darum, den Respekt der ganzen Welt zurückzuerobern und wieder zu der großartigen Mannschaft zu werden, die einmal Weltmeister war. Es gibt auch in Italien sehr talentierte junge Spieler. Wir müssen ihnen die Zeit geben, sich zu entwickeln und die nächsten Schritte zu machen.“

Für diesen Umbruch bringt Bonucci einen prominenten Kandidaten ins Spiel: „Wenn es um radikale Änderungen geht, dann ist Pep der Mann für den Job. Das wird schwierig, aber träumen kostet nichts“.

Guardiola Manchester City
© Getty

Ob dieses Szenario realistisch ist, bleibt offen. Guardiola steht bei Manchester City noch bis 2027 unter Vertrag. Allerdings berichten englische Medien immer wieder über eine mögliche Veränderung nach Saisonende. Zudem hatte der Spanier in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass ihn die Arbeit als Nationaltrainer reizt.

Neben Guardiola gilt auch Antonio Conte, aktuell Trainer der SSC Neapel und ehemaliger Nationalcoach, als aussichtsreicher Kandidat.

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