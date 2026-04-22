Bayern-Knall: Top-Klub will Kompany schon im Sommer

Bayerns Meistertrainer ist heiß begehrt.

Vincent Kompany war keineswegs die erste Wahl der Bayern-Bosse, als er im Sommer 2024 das Amt beim deutschen Rekordmeister antrat. Erst nach Absagen von Rangnick und Co. kam der Belgier zum Zug und entwickelte sich zum wahren Glücksgriff. Der ehemalige Weltklasse-Verteidiger führte den FC Bayern sportlich zu zwei Meisterschaften und sammelt auch mit seiner sympathischen Art viele Pluspunkte.

City rechnet sich Chancen aus

Während der FC Bayern auf dem Weg zum historischen Triple ist, sorgen Medienberichte für neue Aufregung. Wie etwa auch die BILD berichtet, angelt Manchester City weiterhin nach Kompany. Wie berichtet, ist die Zukunft von Pep Guardiola offen, der ehemalige City-Kapitän wäre der ideale Nachfolger.

Da sich Kompany öffentlich stets zum FC Bayern bekannte, scheint ein Wechsel auf den ersten Blick unwahrscheinlich. Medienberichten zufolge rechnen sich die Engländer aber dennoch Chancen aus. Sollte Kompany tatsächlich das Triple mit den Bayern holen, könnte er eine neue Herausforderung suchen. Weiterer Pluspunkt: Kompanys Frau Carla kommt aus Manchester.