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Oliver Glasner
© Getty

Heißes Gerücht

Trainer-Hammer um Oliver Glasner: Liga-Krösus klopft an

22.04.26, 07:33
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Der Österreicher ist heiß begehrt. 

Bereits seit Monaten steht fest, dass Oliver Glasner Crystal Palace im Sommer verlassen wird. In den vergangenen Monaten wurde der Österreicher mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht - richtig heiß wurde die Spur aber nie. Nun gibt es ein neues Gerücht.

Wechsel zu Newcastle?

Wie mehrere englische Medien berichten, könnte Glasner Newcastle United übernehmen. Beim finanzstarken Klub – der saudische Staatsfonds PIF hält die Mehrheit – steht Trainer Eddie Howe vor dem Aus. Die Magpies liegen in der Liga derzeit nur auf dem enttäuschenden 14. Platz.

Glasner Howe
© Getty

Bei den Wettquoten steht Glasner allerdings nur auf Platz 3. Geht es nach den Buchmachern, dann wird der bisherige Bournemouth-Coach Andoni Iraola neuer Trainer von Newcastle.

Glasner selbst hat sich zu seiner Zukunft bisher nicht öffentlich geäußert. Mit Crystal Palace könnte der Österreicher in dieser Saison noch einen historischen Erfolg steuern. Die Eagles stehen im Halbfinale der Conference League und treffen dabei auf Donezk.

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