DPU vergibt Gratis-Stipendien fürs Medizinstudium

Traumberuf Arzt - aber die Studiengebühren schrecken ab? Die Danube Private University (DPU) in Krems macht's möglich. Auch für das Studienjahr 2026/27 gibt es wieder Stipendien für angehende Mediziner.

Beim DPU-Stiftungs-Stipendium werden bis zu 50 Prozent der Studiengebühren für alle zwölf Semester übernommen. Wer hochmotiviert ist und sich vorstellen kann, später in Niederösterreich als Arzt oder Ärztin zu arbeiten, hat gute Chancen. Bewerbungsschluss ist der 26. Juni 2026.

Zwei mögliche Stipendien

Und beim NÖ Landesstipendium zahlt das Land NÖ sogar ein Vollstipendium - dafür muss man nach dem Studium für sechs Jahre in Niederösterreich praktizieren. Beim Teilstipendium sind es drei Jahre. Bewerbungsschluss ist hier der 16. Juni 2026. Einfach bei der Studienplatzbewerbung "Stipendium NÖ" vermerken.

Warum das so wichtig ist

Niederösterreich braucht dringend Ärzte! Das Programm wirkt bereits: Mehr als die Hälfte der Erstsemestrigen stammt inzwischen aus Niederösterreich - aus 57 verschiedenen Gemeinden, vom Waldviertel bis ins Industrieviertel. 67 von 150 Studenten kommen aus ihrem Heimat-Bundesland.

Jetzt keine Zeit verlieren

Die DPU hilft aktiv bei der Bewerbung. Alle Infos und Termine für die Aufnahmetests gibts direkt auf der DPU-Webseite www.dp-uni.ac.at. Wer Medizin studieren will - jetzt ist die Chance dazu!