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Die EINZIGEN 3 Fashion-Trends, die Sie für den Sommer 2026 kennen müssen
© Getty Images

Styling-Tipps

Die EINZIGEN 3 Fashion-Trends, die Sie für den Sommer 2026 kennen müssen

16.04.26, 16:36
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Bequem, individuell und ein Hauch Romantik: Diese drei Fashion-Trends dominieren den Sommer 2026. Warum Sie für einen stylischen Look gar nicht mehr brauchen. 

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die alljährliche Frage: Was tragen wir eigentlich dieses Jahr? Die gute Nachricht: Sie müssen nicht zehn Trends gleichzeitig verfolgen. Die noch bessere: Es reichen genau drei und Sie sind modisch komplett vorne mit dabei. Hier kommen die wichtigsten Fashion-Trends für Sommer 2026, die gerade alles dominieren - von TikTok bis Streetstyle. 

1. Athleisure: Bequem ist das neue Chic 

Die EINZIGEN 3 Fashion-Trends, die Sie für den Sommer 2026 kennen müssen
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Athleisure ist längst kein Trend mehr, es ist ein Lebensstil. Was früher nach „Ich geh kurz ins Gym“ aussah, ist heute absolut streetstyle-tauglich. Und ganz ehrlich: Wir beschweren uns nicht.

Lesen Sie auch

Must-haves:

  • virale Adidas Trackpants
  • Running Shorts von Lululemon
  • „Sneakerinas“ wie die Speedcat-Ballerinas von Puma

Der Vibe? Ein bisschen „Pilates Princess“, ein bisschen Off-Duty-Model und maximal bequem. Oder anders gesagt: Wenn Bella Hadid kurz Kaffee holen geht, sieht sie wahrscheinlich genau so aus. 

2. Vintage trifft Viral: Ihr Look, Ihre Regeln

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Ja, es gibt virale Pieces. Nein, Sie müssen nicht aussehen wie ein Pinterest-Board. Der Schlüssel liegt im Mix: Trend-Teil + Vintage-Piece = persönlicher Look

Das kann sein:

  • eine Lederjacke aus dem Secondhand-Shop
  • ein altes Band-Shirt
  • eine auffällige Brosche

Alles, was Ihrem Outfit Charakter gibt. Denn seien wir ehrlich: Der wahre Flex ist nicht, Trends zu kopieren, sondern sie sich zu eigen zu machen. 

3. Spitze: Romantik bleibt (zum Glück)

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Während die Welt manchmal ein bisschen zu zynisch wird, bleibt unsere Garderobe soft. Spitze ist DER romantische Trend des Sommers. Ob:

  • als Halstuch
  • als Kopftuch
  • als Rock (Mini, Midi oder Maxi)

Spitze bringt genau die richtige Portion Leichtigkeit in Ihren Look. Ein bisschen „Coquette“, ein bisschen Sommer in Südfrankreich und ganz viel „Ich hab mir Mühe gegeben, aber es sieht effortless aus“. 

Weniger Trends, mehr Stil

Das Beste an Sommer 2026? Sie brauchen keinen komplett neuen Kleiderschrank. Mit: Athleisure, Vintage-Mix und Spitze sind Sie bestens ausgestattet.

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