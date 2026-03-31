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Vom Dessous zum Strand-Look: Kylie Jenner zeigt DEN neuen Bikini-Trend 2026
© @kyliejenner/Instagram

Neon trifft Spitze

Vom Dessous zum Strand-Look: Kylie Jenner zeigt DEN neuen Bikini-Trend 2026

31.03.26, 10:14
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Kylie Jenner sorgt mit neuen Urlaubsbildern für Aufsehen und hat damit ganz nebenbei den nächsten Bikini-Trend 2026 eingeläutet. 

Wenn Kylie Jenner etwas auf Instagram postet, schaut die halbe Fashion-Welt hin und meistens dauert es nicht lange, bis daraus ein Trend wird. Genau das dürfte jetzt wieder passieren. Denn ein Blick in die Kommentarspalte zeigt: Ihre Fans feiern vor allem EINEN Bikini, der irgendwie anders ist als alles, was wir zuletzt gesehen haben. Seien wir ehrlich: In den letzten Jahren hat sich bei Bikinis nicht allzu viel getan. Hier mal ein neues Muster, da ein anderer Schnitt, aber wirklich neu? Eher selten. Bis jetzt. 

Kylie Jenner: Lingerie goes Beach

Vom Dessous zum Strand-Look: Kylie Jenner zeigt DEN neuen Bikini-Trend 2026
© @kyliejenner/instagram

Denn was wir bisher vor allem aus den aktuellen Fashion-Trends mit Slip-Dresses und Spitze kennen, schafft jetzt den Sprung an den Strand: Der Lingerie-Trend. Spitze, zarte Details, Dessous-Vibes, plötzlich nicht mehr nur unter Blazern oder durchscheinenden Tops, sondern ganz offiziell: als Bikini.

Auf Instagram hat Kylie Jenner jetzt Schnappschüsse aus ihrem Urlaub geteilt und dabei ganz nebenbei den neusten Sommertrend 2026 gedroppt. Ihr Look: 

  • grauer Bikini
  • kombiniert mit neon-gelber Spitze 

Vom Dessous zum Strand-Look: Kylie Jenner zeigt DEN neuen Bikini-Trend 2026
© @kyliejenner/instagram

Ein Mix, den man so definitiv noch nicht überall gesehen hat.

Lingerie-Bikinis erobern 2026

Vom Dessous zum Strand-Look: Kylie Jenner zeigt DEN neuen Bikini-Trend 2026
© @kyliejenner/instagram

Der Lingerie-Vibe bringt etwas zurück, das vielen Bikini-Trends zuletzt gefehlt hat: Detailverliebtheit und Kontrast.

  • sportliche Schnitte treffen auf feminine Spitze
  • minimalistische Farben bekommen ein Upgrade durch Neon-Details
  • Basic wird plötzlich Statement

Kylie Jenner zeigt mal wieder, wie schnell sich ein Trend entwickeln kann, oft reicht ein einziges Outfit.

Und dieser hier? Könnte der erste echte „neue“ Bikini-Trend seit Langem sein.

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