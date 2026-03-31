Vom Dessous zum Strand-Look: Kylie Jenner zeigt DEN neuen Bikini-Trend 2026

Kylie Jenner sorgt mit neuen Urlaubsbildern für Aufsehen und hat damit ganz nebenbei den nächsten Bikini-Trend 2026 eingeläutet.

Wenn Kylie Jenner etwas auf Instagram postet, schaut die halbe Fashion-Welt hin und meistens dauert es nicht lange, bis daraus ein Trend wird. Genau das dürfte jetzt wieder passieren. Denn ein Blick in die Kommentarspalte zeigt: Ihre Fans feiern vor allem EINEN Bikini, der irgendwie anders ist als alles, was wir zuletzt gesehen haben. Seien wir ehrlich: In den letzten Jahren hat sich bei Bikinis nicht allzu viel getan. Hier mal ein neues Muster, da ein anderer Schnitt, aber wirklich neu? Eher selten. Bis jetzt.

Kylie Jenner: Lingerie goes Beach

© @kyliejenner/instagram

Denn was wir bisher vor allem aus den aktuellen Fashion-Trends mit Slip-Dresses und Spitze kennen, schafft jetzt den Sprung an den Strand: Der Lingerie-Trend. Spitze, zarte Details, Dessous-Vibes, plötzlich nicht mehr nur unter Blazern oder durchscheinenden Tops, sondern ganz offiziell: als Bikini.

Auf Instagram hat Kylie Jenner jetzt Schnappschüsse aus ihrem Urlaub geteilt und dabei ganz nebenbei den neusten Sommertrend 2026 gedroppt. Ihr Look:

grauer Bikini

kombiniert mit neon-gelber Spitze

© @kyliejenner/instagram

Ein Mix, den man so definitiv noch nicht überall gesehen hat.

Lingerie-Bikinis erobern 2026

© @kyliejenner/instagram

Der Lingerie-Vibe bringt etwas zurück, das vielen Bikini-Trends zuletzt gefehlt hat: Detailverliebtheit und Kontrast.

sportliche Schnitte treffen auf feminine Spitze

minimalistische Farben bekommen ein Upgrade durch Neon-Details

Basic wird plötzlich Statement

Kylie Jenner zeigt mal wieder, wie schnell sich ein Trend entwickeln kann, oft reicht ein einziges Outfit.

Und dieser hier? Könnte der erste echte „neue“ Bikini-Trend seit Langem sein.