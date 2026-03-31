Vom Dessous zum Strand-Look: Kylie Jenner zeigt DEN neuen Bikini-Trend 2026

Kylie Jenner sorgt mit neuen Urlaubsbildern für Aufsehen und hat damit ganz nebenbei den nächsten Bikini-Trend 2026 eingeläutet.
Wenn Kylie Jenner etwas auf Instagram postet, schaut die halbe Fashion-Welt hin und meistens dauert es nicht lange, bis daraus ein Trend wird. Genau das dürfte jetzt wieder passieren. Denn ein Blick in die Kommentarspalte zeigt: Ihre Fans feiern vor allem EINEN Bikini, der irgendwie anders ist als alles, was wir zuletzt gesehen haben. Seien wir ehrlich: In den letzten Jahren hat sich bei Bikinis nicht allzu viel getan. Hier mal ein neues Muster, da ein anderer Schnitt, aber wirklich neu? Eher selten. Bis jetzt.
Kylie Jenner: Lingerie goes Beach
Denn was wir bisher vor allem aus den aktuellen Fashion-Trends mit Slip-Dresses und Spitze kennen, schafft jetzt den Sprung an den Strand: Der Lingerie-Trend. Spitze, zarte Details, Dessous-Vibes, plötzlich nicht mehr nur unter Blazern oder durchscheinenden Tops, sondern ganz offiziell: als Bikini.
Auf Instagram hat Kylie Jenner jetzt Schnappschüsse aus ihrem Urlaub geteilt und dabei ganz nebenbei den neusten Sommertrend 2026 gedroppt. Ihr Look:
- grauer Bikini
- kombiniert mit neon-gelber Spitze
Ein Mix, den man so definitiv noch nicht überall gesehen hat.
Lingerie-Bikinis erobern 2026
Der Lingerie-Vibe bringt etwas zurück, das vielen Bikini-Trends zuletzt gefehlt hat: Detailverliebtheit und Kontrast.
- sportliche Schnitte treffen auf feminine Spitze
- minimalistische Farben bekommen ein Upgrade durch Neon-Details
- Basic wird plötzlich Statement
Kylie Jenner zeigt mal wieder, wie schnell sich ein Trend entwickeln kann, oft reicht ein einziges Outfit.
Und dieser hier? Könnte der erste echte „neue“ Bikini-Trend seit Langem sein.