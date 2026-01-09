Alles zu oe24VIP
Freund Eberl
© Getty

Mega-Gerücht

100 Millionen! FC Bayern jagt Bundesliga-Star

09.01.26, 07:50
Teilen

In der deutschen Bundesliga bahnt sich ein Mega-Transfer an.  

Als Yan Diomande im Sommer für 20 Millionen Euro von CD Leganés nach Leipzig wechselte, kannten den Ivorer wohl nur wahre Fußball-Experten. Mit sechs Toren und drei Vorlagen avancierte der 19-Jährige aber innerhalb kürzester Zeit zum Shootingstar der deutschen Bundesliga. Kein Wunder, dass nun wahre Schwergewichte den Linksaußen auf dem Zettel haben.

Keine Ausstiegsklausel

Wie die BILD berichtet, steht Diomande auf der Wunschliste des FC Bayern ganz oben. „Hinter Diaz gibt es nicht den einen Back-up, der für Konkurrenz sorgt. Diomande wäre so ein Spieler“, so Christian Falk im Podcast „Bayern Insider“. Der Ivorer ist vielseitig einsetzbar und gilt als einer der spektakulärsten Spieler der Bundesliga.  

Yan Diomande
© Getty

Obwohl Diomandes Marktwert derzeit „nur“ 20 Millionen Euro beträgt, könnte der 19-Jährige zum Rekord-Transfer werden. Der Ivorer besitzt in Leipzig einen Vertrag bis Juni 2030 – ohne Ausstiegsklausel. Leipzig könnte daher Berichten zufolge bis zu 100 Millionen Euro für den Linksaußen verlangen.

