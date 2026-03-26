Ann-Kathrin Götze launcht erste Modekollektion mit ABOUT YOU

It-Girl Ann-Kathrin Götze launcht gemeinsam mit ABOUT YOU ihre eigene Fashion-Brand „the base theory“.

Ann-Kathrin Götze beweist mal wieder ihr goldenes Händchen für Trends. Gemeinsam mit dem Fashion-Riesen ABOUT YOU präsentiert die Frau von Fußballstar Mario Götze ihre neue Brand „the base theory“. Und der Name ist hier Programm.

Weniger ist jetzt definitiv mehr!

Vergessen Sie überladene Muster oder schrille Farben – hier dreht sich alles um die perfekte Capsule Wardrobe. Die Kollektion besticht durch eine minimalistische Ästhetik, die so elegant wirkt, dass wir am liebsten sofort unseren kompletten Kleiderschrank austauschen würden. Die Designs versprechen die perfekten Basics, die einfach immer teuer aussehen, es aber nicht sind.

© ABOUT YOU

Vom Office zum Dinner

Das Besondere an den 18 Key-Pieces: Die Wandelbarkeit. Die Teile sind so konzipiert, dass sie mühelos den Sprung vom seriösen Business-Meeting zum glamourösen After-Work-Drink schaffen. Ob kuscheliger Strick, fließende Kleider oder die gerade so angesagten Caprihosen (ja, sie sind offiziell zurück!) – Ann-Kathrin setzt auf eine reduzierte Farbpalette. Schwarz, Grau, Weiß und sanfte Erdtöne dominieren den Look.

© ABOUT YOU

Das sind unsere 3 Favoriten der Kollektion:

Der Power-Suit: Ein Anzug mit Leinenanteil in Beige.

Das graue Minikleid: Schlicht, sexy und mit dem gewissen Etwas.

Die Statement-Bluse: Mit U-Boot-Ausschnitt und überlangen Ärmeln.

© ABOUT YOU

Save the Date

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden. Die exklusive Kollektion von the base theory ist ab dem 27. März 2026 im Online-Fashion-Store von ABOUT YOU erhältlich. Wir sind uns sicher: Diese Teile werden schneller ausverkauft sein, als wir „It-Piece“ sagen können.