Alle 20 Jahre ein Déjà-vu: Forscher entschlüsseln Mode-Zyklus

Die Mode dreht sich im Kreis – und das offenbar ziemlich exakt: Alle 20 Jahre feiert der Minirock sein Comeback. Doch diese Fashion-Faustregel bilden wir uns nicht nur ein, sondern wurde jetzt erstmals wissenschaftlich bestätigt.

Ein Forschungsteam aus den USA hat Mode nicht nur beobachtet, sondern berechnet. Für ihre Analyse werteten die Wissenschafter rund 37.000 Bilder von Frauenkleidern aus – von 1869 bis heute. Die Datenbasis reichte von historischen Schnittmustern bis hin zu modernen Runway-Looks.

Der Stil hat System

Um Trends greifbar zu machen, untersuchten die Forschenden zentrale Designmerkmale wie Saumlänge, Ausschnitt oder Taillenhöhe. So entstand eine umfangreiche Datenbank, die Mode erstmals über mehr als ein Jahrhundert hinweg vergleichbar macht.

Das Ergebnis: Der bekannte 20-Jahres-Zyklus ist nicht nur Einbildung, sondern existiert tatsächlich. Trends verschwinden nicht einfach – sie entwickeln sich weiter. Designer entfernen sich schrittweise von beliebten Silhouetten, sobald diese zu verbreitet sind, ohne sie komplett aufzugeben. Ein modisches Pendel, das ständig zwischen Gegensätzen schwingt.

Elsa Martinelli, 1960 © Getty

Von Flapper bis Mini: Ein ewiges Hin und Her

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt das deutlich: In den 1920er-Jahren sorgten kurze Flapper-Kleider für Aufsehen. In den 50ern wurden die Schnitte wieder länger und konservativer – bevor in den 60ern der Minirock erneut für Furore sorgte.

Spannend: Seit den 1980ern wird das Muster weniger eindeutig. Während früher meist nur zwischen kurz und lang unterschieden wurde, ist die Auswahl heute deutlich vielfältiger. Mini, Midi oder Maxilänge – alles ist gleichzeitig möglich.

Louis Vuitton Herbst Winter Show 2026-2027 © Getty

Mehr Vielfalt, weniger Regeln

Die Forscher sehen darin einen klaren Trend: Die Mode wird diverser, individuelle Stilentscheidungen gewinnen an Bedeutung. Einheitliche Trends verlieren an Einfluss, während persönliche Ausdrucksformen immer wichtiger werden.

Heißt konkret: Der Minirock kommt zwar weiterhin zurück – aber er muss sich den Laufsteg heute mit vielen anderen Styles teilen. Der Trend kommt also garantiert wieder. Die Frage ist nur: Mit welchem Twist diesmal.