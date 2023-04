× Mercedes ohne Hamilton? Für Wolff gibt es keinen 'Plan B'

Geht es nach Mercedes-Boss Toto Wolff, so gibt es keine Alternative zu einer Vertragsverlängerung mit Lewis Hamilton. Mit einem Plan B beschäftigt sich der Österreicher aktuell nicht.

Der 38-jährige siebenmalige Weltmeister Hamilton hat angedeutet, dass er gerne einen neuen Vertrag abschließen würde, aber es gab Gerüchte, dass Mercedes zögert, sich auf die Konditionen einzulassen, die der Brite fordert. "Vielleicht klinge ich naiv", wird Mercedes-Teamchef Wolff vom Corriere dello Sport zitiert, "aber es fällt mir schwer, an einen Plan B zu denken, wenn Plan A immer noch mein Favorit ist.

Pace fehlt noch

"Ich möchte keine Gespräche mit anderen Fahrern führen, denn ich bin glücklich mit denen, die wir haben. Im Moment gibt es keinen Plan B. Es gibt nur Lewis", betonte er. Insidern zufolge sind die verzögerten Gespräche eher auf Hamiltons Zögern als auf Wolffs Zögern zurückzuführen. In der aktuellen Saison läuft es für Mercedes und Hamilton noch nicht nach Wunsch. In Australien schaffte es Hamilton mit Platz Zwei zwar aufs Podest, vom Sieg war der Mercedes-Bolide bei der reinen Pace aber weiterhin zu langsam, um es mit dem Red Bull von Max Verstappen aufnehmen zu können.

"Ich denke, er wird uns im Voraus sagen, was er tun möchte", sagte Wolff. "Ich glaube nicht, dass Lewis kommen wird, um uns zu sagen, dass er von heute auf morgen gehen wird. Die Fahrer haben natürlich das Recht, solche Entscheidungen zu treffen, aber er wird uns nicht einfach so im Stich lassen. Aber wenn man denkt, dass man ein Team ist, das von anderen begehrt wird, dann werden sich die richtigen Lösungen ergeben," so Wolff weiter.