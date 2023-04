Mercedes-Boss Toto Wolff jetzt im Milliardärs-Klub

Mercedes-Chef Toto Wolff knackt mit seinem Vermögen die 1-Milliarden-Dollar-Marke.

Der Chef des Mercedes F1-Teams Toto Wolff ist laut Forbes im Milliardärs-Klub neu hinzugekommen. Wolff ist nicht nur mit der Leitung des Teams betraut, sondern auch zu einem Drittel Eigentümer des Mercedes-Teams, zusammen mit der Muttergesellschaft von Mercedes-Benz, Daimler, und INEOS. Vor Mercedes hatte Wolff Anteile an F1-Rennstall Williams.

In seiner Zeit bei Mercedes hat sich das Team in die Geschichtsbücher der Formel 1 eingeschrieben, indem es zwischen 2014 und 2021 acht Konstrukteurstitel in Folge gewann - die längste Serie in der Geschichte der Rennserie. All dies zahlt sich offensichtlich für Wolff aus, denn wie Forbes berichtet, ist er einer von einem Dutzend Sportakteuren, die für 2023 in die Liste der Milliardäre aufgenommen wurden.