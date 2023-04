McLaren-Boss will Wolff k.o. schlagen

McLaren-CEO Zak Brown sorgt mit einer interessanten Idee für Aufsehen: Er will mit Mercedes-Boss Toto Wolff in den Box-Ring steigen.

Nach dem GP von Australien macht die Formel 1 ein wenig Pause. Toto Wolff wollte die Auszeit zum Skifahren in Österreich nutzen, ehe es zurück ins Werk in Brixworth geht, um die Entwicklung des Bolliden voranzutreiben. Doch stattdessen sollte sich der 51-Jährige möglicherweise auf einen Boxkampf vorbereiten. Denn McLaren-Teamchef Zak Brown sorgt mit einer unerwarteten Herausforderung in einem Gespräch mit ESPN für Aufsehen: "Ich habe mit Toto darüber gesprochen. Mal schauen, ob er bereit dafür ist."

Der US-Amerikaner meint es offensichtlcih ernst. Er hat sogar schon einen Schauplatz für den Fight der F1-Bosse ins Auge gefasst. Er schießt die nächste Kampfansage direkt nach: "Wofür ist Vegas bekannt? Ein kleiner Boxkampf? Ich wäre bereit!" Am 16. November feiert die Königklasse des Motorsport in der Glücksspiel-Metropole Premiere. Der Fight könnte, so Browns Plan, ein Teil des Rahmenprogramm des Mega-Events werden.

Brown fordert auch Red Bulls Horner heraus

Doch damit nicht genug. Neben Wolff hat der McLaren-Boss auch Bullen-Chef Christian Horner herausgefordert. Allerdings will er mit ihm nicht in den Ring steigen, sondern sich auf der Rennstrecke messen. In den 90ern kämpften die beiden in der britischen Formel 3 gegeneinander. "Wir haben darüber gesprochen, ob ich in Silverstone gegen Christian ein Rennen fahre", plaudert Brown aus dem Nähkästchen. Am 9. Juli könnte beim britischen Traditions-Rennen also der erste Teil der Teamchef-Duelle steigen.

Sowohl Wolff, als auch Horner haben sich bislang nicht zu den Herausforderungen zu Wort gemeldet. Ob es zum großen Teamchef-Battle kommt wird die Zukunft zeigen.