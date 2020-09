Auf die Käufer der neuen PlayStation 5 wartet ein riesiges „Zuckerl“.

Wie berichtet, hat Sony am späten Mittwochabend endlich den Preis und den Starttermin der PlayStation 5 verraten. Doch im Rahmen des Showcase, bei dem auch neue Top-Games, für die PS5 vorgestellt wurden, gab es noch eine große Überraschung. Sony hat für Käufer der neuen Konsole nämlich ein Mega-Geschenk geschnürt.

Mega-Geschenk für PS5-Besitzer

Wer über ein PS-Plus-Abo verfügt und sich die PlayStation 5 kauft, bekommt Zugriff auf die sogenannte „PS Plus Collection“. Dieses Bonusprogramm enthält eine ganze Reihe an PS4-Krachern. PS5-Besitzer mit PS Plus-Abo können diese völlig kostenlos spielen. Konkret handelt es sich dabei u.a. um diese Top-Gamers:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit Become Humen

Fallout 4

God of War

Infamous Second Son

Last Guardian

Last of Us Remastered

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil 7

Uncharted 4

Until Dawn

Laut Sony sind die kostenlosen Games der PS Plus Collection gleich nach dem Verkaufsstart der PlayStation 5 verfügbar. Besitzer der neuen Konsole, die über ein PS Plus Abo verfügen, können sich die Games also sofort kostenlos herunterladen. Im Trailer sind die Spiele noch einmal zu sehen.

Starttermin und Preis

In Österreich erscheint die PlayStation 5 am 19. November 2020. Für die Version mit Laufwerk verlangt Sony 499,99 Euro, die digitale Variante schlägt mit 399,99 Euro zu Buche.

Fazit

Natürlich ist diese "Zuckerl" nicht ganz uneigennützig. Mit "PS Plus Collection" will Sony noch mehr Nutzer für das kostenpflichtige PS-Plus-Abo gewinnen. Darüber hinaus will man damit auch versuchen, mögliche Käufer der Xbox Series X zu gewinnen. Denn die beiden Top-Konsolen kosten exakt gleich viel und schenken sich auch technisch nicht allzu viel. Bei unentschlossenen Gamern können derartige Bonusprogramme durchaus kaufentscheidend sein.

