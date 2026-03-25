Nadja Auermann spricht Klartext: "Keine Schönheits-OPs, kein Ozempic"

Heute blickt Nadja Auermann (55) gelassen auf ihre unvergleichliche Karriere zurück und setzt ein starkes Zeichen für Natürlichkeit in einer Welt voller Optimierungswahn. In einem aktuellen "Gala"-Interview spricht die Supermodel-Ikone ganz offen und erteilt dem Abnehm-Trend eine klare Absage.

Sie war eines der prägendsten Gesichter der Neunzigerjahre und verzauberte mit ihren Endlos-Beinen die internationale Modewelt: Nadja Auermann. Das deutsche Supermodel lief für die größten Designer über den Laufsteg und arbeitete mit Star-Fotografen wie Helmut Newton und Peter Lindbergh.

Heute blickt die 55-Jährige auf diese außergewöhnliche Zeit zurück – eine Phase, die sie selbst als intensiv und teilweise surreal beschreibt. In einem aktuellen Interview mit der "Gala" erinnert sie sich an ein Leben im permanenten Ausnahmezustand.

Nadja Auermann mit dem verstorbenen Star-Designer Giorgio Armani. © Getty Images

"Verrücktes" Leben als Supermodel

Der Alltag eines Supermodels in den 90er-Jahren war geprägt von Termindruck, Jetlag und einem Tempo, das kaum Raum zum Durchatmen ließ. "Das war ein permanenter Ausnahmezustand. Ich bin mit der Concorde nach New York geflogen, hatte dort ein Shooting und bin mit dem Nachtflug zurück nach Paris. Dann direkt zum Studio, duschen und weitermachen. Das war schon alles sehr verrückt", gesteht das Supermodel im Interview mit der deutschen Zeitschrift.

Nadja Auermann mit Peter Lindbergh und Tochter Cosima. © Getty Images

Kontakt zu Claudia Schiffer & Co. "wie früher"

Auch wenn die großen Laufstegzeiten längst vorbei sind, ist die Verbindung zwischen den Ikonen der 90er bis heute geblieben. Wenn Nadja Auermann auf frühere Weggefährtinnen wie Christy Turlington oder Claudia Schiffer trifft, fühlt es sich für sie an, "als ob kein Tag vergangen ist."

Besonders mit ihrer deutschen Kollegin Claudia Schiffer verbindet sie bis heute viel. "Mit Claudia habe ich zum Beispiel die Arbeitsmoral geteilt, wir sind beide sehr pünktlich und diszipliniert."

Claudia Schiffer und Nadja Auermann bei der Chanel Haute Couture Show, 1992. © Getty Images

Neue Freiheit

Nach Jahren im Rampenlicht hat sich für Auermann inzwischen eine neue Perspektive auf das Leben entwickelt. Der Glamour und der enorme Druck der Branche sind einer ruhigeren, reflektierteren Haltung gewichen: "Die Wechseljahre bringen Veränderungen mit sich. Ich finde es gut, dass Frauen heute offen darüber sprechen."

Bei den Spa Awards 2026 wurde Nadja Auermann als "Beauty Idol" des Jahres ausgezeichnet. © Getty Images

Klartext zu OPs und Spritzen

In einer Branche, die oft von Filtern, Schönheitsoperationen und neuen Trends geprägt ist, setzt Nadja Auermann bewusst auf Natürlichkeit. Statt verlorener Jugend hinterherzujagen oder sich dem aktuellen Abnehm-Wahn anzuschließen, steht sie zu ihrem Alter und ihren Erfahrungen.

"Ich bin das Ergebnis meines Lebens", sagt sie stolz und erteilt sowohl dem Skalpell als auch der "Abnehm-Spritze" eine deutliche Abfuhr: "Ich stehe für eine Frau, die weder Schönheits-Operationen noch Ozempic genutzt hat.“

Damit wird Nadja Auermann zu einem Beispiel dafür, dass eine Weltkarriere im Blitzlichtgewitter nicht das Ende der persönlichen Entwicklung sein muss. Im Gegenteil: Heute scheint sie wieder stärker bei sich selbst angekommen zu sein – neugierig, offen und mit einem neuen Blick auf die Welt: "Vielleicht wieder ein bisschen wie ein Kind."