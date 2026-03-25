Braut ohne Bräutigam: Zendaya ohne Tom Holland im Hochzeitslook

Hollywood-Beauty Zendaya feierte am Dienstagabend die Premiere ihres neuen Films "The Drama". An ihrer Seite strahlte Co-Star Robert Pattinson, während von ihrem Liebsten Tom Holland jede Spur fehlte.

Zendaya bewies einmal mehr ihren Status als Fashion-Ikone. Für die Filmpremiere in der französischen Metropole wählte die 29-Jährige eine spektakuläre Robe von Louis Vuitton. Das weiße Kleid mit markanten Shoulderpads und einer langen schwarzen Schleppe erinnerte bewusst an ein modernes Brautkleid – eine modische Anspielung auf die Handlung des Films.

Den Look veredelte Zendaya mit funkelndem Diamantschmuck von David Morris. Neben ihr posierte Co-Star Robert Pattinson, mit dem sie auf dem roten Teppich wie ein neues Leinwand-Traumpaar wirkte. Fans jubelten, Fotografen klickten im Sekundentakt – doch hinter den Kulissen brodelte die Gerüchteküche.

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Brautlook ohne Bräutigam?

Zendaya ist bekannt für ihr sogenanntes Method Dressing – Outfits, die direkt ihre Filmrollen spiegeln. In "The Drama" spielt sie eine Braut, deren Hochzeit kurz vor dem großen Moment auseinanderzubrechen droht.

Die weiße Robe mit der schwarzen Schleppe wirkt deshalb fast wie eine symbolische Szene: die Braut, die weitergeht, obwohl etwas fehlt. Und genau das fiel vielen sofort auf. Denn während Zendaya strahlend über den roten Teppich schritt, fehlte ihr Partner Tom Holland. Das Paar soll vor wenigen Wochen geheim geheiratet haben. Ihren Ehering trägt die Schauspielerin enzwischen bei allen Auftritten.

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Wo ist Tom Holland?

Die Antwort ist fast romantischer als jedes Red-Carpet-Foto. Tatsächlich war Tom Holland ebenfalls in Paris, um seine Frau zu unterstützen – nur eben nicht auf dem roten Teppich. Stattdessen beobachtete er den Moment aus der Ferne. Als Zendaya das Hotel in Richtung Premiere verließ, soll er ihr vom Balkon aus zugewinkt haben – ein kurzer, fast filmreifer Augenblick, der vielen Beobachtern nicht entging.

Eine kleine Geste, die zeigt: Während Zendaya im Rampenlicht steht, hält Holland sich lieber im Hintergrund.

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Wiedervereinigung auf dem roten Teppich

Fans müssen nicht mehr lange warten: "The Drama" startet am 2. April in den Kinos. Das nächste Mal gemeinsam auf dem Teppich werden Zendaya und Holland wohl im Sommer zur "Spider-Man"-Tour im Juli zu sehen sein. Ob dabei vielleicht auch schon Hollands Ehering aufblitzt, bleibt abzuwarten.