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Die schönsten Brautkleider 2026: Diese Trends müssen Sie kennen
© Getty Images, @alexandramalenaleclerc/Instagram

clean bis dramatisch

Die schönsten Brautkleider 2026: Diese Trends müssen Sie kennen

30.03.26, 15:03
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Von cleanen Minimal-Looks bis zu opulenten Prinzessinnenkleidern: Die Hochzeitskleider-Trends 2026 holen sich ihre Inspiration direkt vom Red Carpet. 

Wenn Sie gerade eine Hochzeit planen (oder einfach gerne in Braut-Content versinken), dann gibt es gute Nachrichten: Die Hochzeitskleider-Trends 2026 sind so spannend wie lange nicht mehr. Und wer gibt den Ton an? Natürlich die Stars. Was sonst auf dem Red Carpet passiert, landet dieses Jahr ziemlich direkt am Traualtar.

Clean Girl Bridal: Minimalistisch, aber mit Twist

Die schönsten Brautkleider 2026: Diese Trends müssen Sie kennen
© Getty Images
 

Zendaya ist aktuell auf Promo-Tour für The Drama und liefert dabei einen Bridal-Look nach dem anderen. Der Trend: Clean, elegant, fast schon understated, aber mit Drama im Detail.

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Typisch für diesen Trend:

  • lange Ärmel
  • cleane Schnitte
  • kaum Ausschnitt vorne
  • dafür: tiefer Rückenausschnitt
  • hoher Beinschlitz ABER hinten für den modernen Twist

Perfekt für alle, die minimalistisch heiraten wollen, aber trotzdem diesen einen Wow-Moment brauchen 

Prinzessinnen-Vibes à la Elle Fanning

Die schönsten Brautkleider 2026: Diese Trends müssen Sie kennen
© Getty Images
 

Spotted bei den Oscars: ein Prinzessinnenkleid, das direkt aus einem modernen Märchen stammen könnte. Schulterfrei, voluminös und mit aufwendiger Stickerei, inspiriert von Glyzinienblüten aus ihrer Kindheit. Jedes Detail wurde von Hand gefertigt und erzählt eine persönliche Geschichte. Und genau das ist der Punkt: 2026 geht es nicht nur um das Kleid, sondern um die Story dahinter. 

Romantische Spitze wie bei Alexandra Leclerc

 

Ein weiterer Trend, der gerade überall auftaucht: zarte Spitze trifft moderne Silhouette Bei ihrer Hochzeit mit Charles Leclerc setzte Alexandra auf:

  • schulterfreies Design
  • enganliegende Passform
  • sanften Meerjungfrauen-Schnitt
  • feine Glitzerdetails

Weiß, aber mit Persönlichkeit 

Die Hochzeitskleider 2026 sind vor allem eins: vielseitig. Von cleanen Minimal-Looks bis hin zu opulenten Prinzessinnenkleidern ist alles erlaubt. Der rote Faden: Ihr Kleid soll eine Geschichte erzählen.

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