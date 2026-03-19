Ungewohnte Fashion-Wahl: Was König Charles mit Kates neuem Look zu tun hat

Prinz William und Prinzessin Kate empfingen beim Staatsbesuch den nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu und seine Frau Oluremi Tinubu. Dabei sorgte Kate mit ihrer ungewöhnlichen Kleiderwahl für eine Überraschung.

Am Mittwoch standen Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbesuch des nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu und seiner First Lady Oluremi im absoluten Rampenlicht. Mit ihrem gewohnt strahlenden Glow begrüßten sie die Gäste im Namen der Krone. Doch alle Augen waren nur auf eines gerichtet: Kates atemberaubender Style-Wandel, der offenbar von König Charles beeinflusst wurde.

Kates Abkehr von ihren Stamm-Designern

Normalerweise setzt Prinzessin Kate bei formellen Anlässen auf absolute Nummer-Sicher-Looks: Maßgeschneiderte, klassische Kleider ihrer Lieblingshäuser Alexander McQueen oder Catherine Walker. Doch dieses Mal war alles anders!

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Kate strahlte in einem grau-weißen Blazer-Gehrock der aufstrebenden britisch-nigerianischen Designerin Tolu Coker. Der zweireihige Mantel bestach durch eine lange Silhouette, eine stark betonte Taille und markante Schultern. Doch das eigentliche Highlight offenbarte sich, als die Prinzessin sich umdrehte: Ein raffiniertes Korsett-Detail am Rücken verlieh dem strengen royalen Kleidungsstück eine unerwartet gewagte und sinnliche Note.

Dazu kombinierte sie graue Schlangenleder-Pumps von Hugo Boss, eine elegante schwarze Henkeltasche von Mulberry und einen perfekt sitzenden Cocktailhut. Für den royalen Glamour-Faktor sorgten die legendären Collingwood-Ohrringe, die einst Prinzessin Diana gehörten und im Blitzlicht der Fotografen funkelten.

Der heimliche Fashion-Influencer: So mischte König Charles mit

Aber wie kommt Prinzessin Kate plötzlich auf eine junge, hippe Londoner Designerin? Hier kommt König Charles III. ins Spiel, als royalster Fashion-Influencer Großbritanniens.

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Anfang des Jahres sorgte der Monarch für eine kleine Sensation auf der London Fashion Week: Charles besuchte seine allererste Modenschau und saß in der ersten Reihe bei der Präsentation von Tolu Cokers Herbstkollektion! Kate folgte nun dem modischen Riecher ihres Schwiegervaters und zollte mit dem Mantel der britisch-nigerianischen Designerin auf diplomatisch eleganteste Weise Tribut.

Eine Verbindung, die viel tiefer geht

Die Verbindung zwischen dem Königshaus und der jungen Designerin reicht Jahre zurück. Als Tolu Coker ihr Label 2018 gründete, profitierte sie maßgeblich vom King’s Trust, der von König Charles gegründeten Wohltätigkeitsorganisation. Dort erhielt sie wichtiges Mentoring und finanzielle Unterstützung für den Aufbau ihrer Marke. Acht Jahre später sind Cokers von den 60er-Jahren inspirierte Kreationen nicht nur das Highlight der London Fashion Week, sondern haben nun auch den ultimativen royalen Ritterschlag erhalten.