Die versteckte Botschaft hinter Zendayas recyceltem Red-Carpet-Look

Zendaya sorgt auf dem Red Carpet mal wieder für Gesprächsstoff - diesmal mit einem geliehenen Kleid von Cate Blanchett. Doch hinter dem Look steckt mehr als nur ein Fashion-Statement: ein cleveres Konzept mit versteckter Botschaft.

Zendaya macht es mal wieder. Während andere auf dem Red Carpet einfach nur „gut aussehen“, erzählt sie ganze Geschichten und wir schauen alle zu wie bei einem perfekt inszenierten Film-Moment. Aktuell ist Zendaya auf Press Tour für ihren neuen Film "The Drama". Die Story klingt schon jetzt nach Chaos mit Ansage: Ein Paar will heiraten, doch die Hochzeit eskaliert komplett. Mehr wird (noch) nicht verraten.

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Ein Kleid, das Sie kennen könnten…

Bei der Premiere in Rom tauchte Zendaya jetzt in einem Look auf, der Fashion-Fans sofort ein Déjà-vu beschert hat. Denn: Das Kleid gehört ursprünglich Cate Blanchett. Genauer gesagt: ein elegantes Armani Privé-Design, das Blanchett bereits zweimal auf dem Red Carpet getragen hat, und zwar 2025 beim Venice Film Festival und 2022 bei den SAG Awards. Zendaya interpretiert das Kleid jetzt neu. Und ja, das ist kein Zufall.

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Mehr als nur ein Outfit: Die Botschaft dahinter

Natürlich stecken gleich mehrere Ebenen dahinter: Zum einen ist es eine Hommage an Giorgio Armani, gerade in Italien gehört es sich quasi, ein italienisches Modehaus zu tragen. Fashion-Etikette! Doch der eigentliche Twist? Der liegt im Detail. Zendayas Looks auf dieser Press Tour folgen nämlich ganz offensichtlich einem Konzept, das Sie garantiert kennen: „Something old, something new, something borrowed, something blue“, auf Deutsch: Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgtes und etwas Blaues.

Also DIE klassische Hochzeitsregel. Und plötzlich ergibt alles Sinn:

Etwas Altes: Hat sie schon getragen, die Robe von ihren ersten Oscars

Hat sie schon getragen, die Robe von ihren ersten Oscars Etwas Neues: Ebenfalls abgehakt, das weiße Louis Vuitton Kleid mit schwarzer XXL Schleife

Ebenfalls abgehakt, das weiße Louis Vuitton Kleid mit schwarzer XXL Schleife Etwas Geborgtes: Das geliehene Kleid von Cate Blanchett

Das geliehene Kleid von Cate Blanchett Was fehlt? Genau: Etwas Blaues

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Fashion mit Storyline: Zendaya liefert wieder

Ganz ehrlich: Während andere einfach Outfits tragen, spielt Zendaya Fashion-Schach auf einem ganz anderen Level. Jeder Look ist ein Hinweis, jedes Outfit Teil einer größeren Story - passend zum Film, passend zum Thema Hochzeit und natürlich perfekt für virale Momente.

Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage: Wann kommt das blaue Kleid und wie ikonisch wird es?