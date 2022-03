Ein Spaziergänger bemerkte Unfall und verständigte die Hilfskräfte.

Ein 33-Jähriger ist am Sonntag beim Absturz mit seinem Paragleiter im Bezirk Spittal an der Drau schwer verletzt worden. Er startete gegen 11.00 Uhr auf dem Radlberg, bekam Komplikationen und stürzte in einen Wald bei Kleblach-Lind. Ein Spaziergänger beobachtete den Vorfall und verständigte die Hilfskräfte. Der Verletzte wurde nach Angaben der Polizei mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.