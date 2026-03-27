Liebeserklärung: Taylor Swift sorgt bei iHeartRadio Music Awards für emotionalen Moment

Große Stars, viele Hits – doch ein Moment stach bei den iHeartRadio Music Awards 2026 besonders heraus. Als Taylor Swift ihren Preis für das beste Pop-Album entgegennahm, sprach sie plötzlich über ihren Verlobten Travis Kelce.

Taylor Swift nahm Donnerstagabend den Preis für Best Pop Album für ihr 2025 erschienenes Album "The Life of a Showgirl" entgegen. Präsentiert wurde der Award von der britischen Sängerin RAYE, die zuvor als Support-Act auf Swifts legendärer The Eras Tour in London aufgetreten war. RAYE bezeichnete sich selbst als "riesigen Fan" der Popikone und scherzte, dass man eine ganze Woche brauchen würde, um alle Erfolge der Sängerin aufzuzählen.

In ihrer Dankesrede erklärte Swift, dass die Energie ihres neuen Albums direkt aus der Verbindung zu ihren Fans entstanden sei: "Das Album wurde von der Energie inspiriert, die ich auf der Bühne gespürt habe – wenn ich in die Menge schaue und euch jede Nacht sehe. Diese Energie hat dazu geführt, dass sich alles einfach glücklich, stark, selbstbewusst und frei angefühlt hat."

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Liebeserklärung

Der emotionalste Moment kam jedoch, als Swift ihren Verlobten erwähnte. Sie erklärte, dass sich das Album auch deshalb so glücklich und selbstbewusst anfühle, weil sie sich in ihrem Leben genau so fühle – dank Travis Kelce, der im Publikum saß.

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"Dieses Album fühlt sich wahrscheinlich auch deshalb so glücklich und frei an, weil ich mich jeden Tag meines Lebens so fühlen darf – wegen meines Verlobten, der heute Abend hier ist." Die Kamera zeigte den Football-Star der Kansas City Chiefs, während das Publikum applaudierte. Später am Abend wurde das Paar backstage fotografiert – ihr erster gemeinsamer Auftritt bei einer großen Awardshow.

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Tanzmoment mit Travis Kelce

Auch abseits der Bühne sorgten Swift und Kelce für Aufsehen. Als RAYE ihren Song "WHERE IS MY HUSBAND?" performte, tanzte das Paar ausgelassen im Publikum. Swift hielt dabei scherzhaft ihre linke Hand mit dem Verlobungsring vor Kelces Gesicht.

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Neues Karrierehoch für Swift

Das Album "The Life of a Showgirl" entwickelte sich schnell zu einem der größten Pop-Releases des Jahres. Besonders der Song "The Fate of Ophelia" wurde zu einem riesigen Erfolg und erhielt gleich mehrere Nominierungen bei den Awards, darunter:

Song of the Year

Pop Song of the Year

Best Lyrics

Best Music Video

Favorite TikTok Dance

Swift selbst bedankte sich in ihrer Rede bei iHeartRadio dafür, dass der Song "der größte Hit ihrer Karriere" geworden sei.

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Ein Abend mit vielen Stars

Natürlich standen auch zahlreiche andere Künstler im Rampenlicht: Präsentationen, Performances und Nominierungen machten die Show zu einer Feier der Popkultur. Doch am Ende blieb ein Eindruck besonders stark: Taylor Swift befindet sich weiterhin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere.