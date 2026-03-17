Die schönsten Hochzeitslocations Österreichs 2026

Der Austrian Wedding Award hat die Crème de la Crème der Branche gekürt. Ein Kärntner Naturjuwel landet dieses Jahr auf dem ersten Platz.

Der Frühling steht vor der Tür – und damit beginnt auch die wohl romantischste Planungsphase des Jahres. Viele Paare in Österreich stecken gerade mitten in den Vorbereitungen für ihren großen Tag. Passend dazu wurden kürzlich die begehrten Auszeichnungen des Austrian Wedding Award vergeben. Sie küren jährlich die kreativsten, schönsten und außergewöhnlichsten Hochzeitskonzepte und Locations des Landes.

2026 zeigt sich dabei einmal mehr: Österreich hat für Hochzeiten eine beeindruckende Vielfalt zu bieten – von alpiner Idylle bis hin zu märchenhaften Schlössern und einzigartigen Outdoor-Locations.

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Die Gewinner: Newcomer-Locations

In der Kategorie „Newcomer“ wurden jene Orte ausgezeichnet, die sich in kürzester Zeit einen Namen gemacht haben:

Oberforsthofalm: Perfekt für stilvolle Feiern in den Bergen. Schloss Haggenberg: Ein historisches Juwel mit romantischem Flair. König & Kuh: Eine außergewöhnliche Location mit rustikalem Charme.

Die schönsten Outdoor-Hochzeitslocations

Gerade Trauungen unter freiem Himmel liegen voll im Trend. Diese drei Locations konnten die Jury besonders überzeugen:

Das Haidensee Schloss Haggenberg Feine Zeiten GmbH

© Das Haidensee

Gold für „Das Haidensee“ – Österreichs schönste Outdoor-Location

Der große Gewinner in der Kategorie Outdoor ist eindeutig Das Haidensee in Kärnten. Die Location in Glanegg wurde mit Gold ausgezeichnet und darf sich nun offiziell ein Jahr lang „schönste Outdoor-Hochzeitslocation Österreichs“ nennen.

Was diesen Ort so besonders macht? Es ist die nahezu perfekte Kombination aus Natur, Exklusivität und Atmosphäre:

Ein idyllischer Privatsee mitten im Wald

Trauungen am Steg, auf der Wiese oder in einer charmanten Kapelle

Feiermöglichkeiten von eleganten Sälen bis zum urigen Stadl

Übernachtungen in Apartments, Chalet oder sogar im stylischen Airstream

Diese Mischung schafft einen Ort, der gleichzeitig intim, stilvoll und einzigartig ist.

Jetzt ist die perfekte Zeit zum Planen

Die ausgezeichneten Locations zeigen, wie vielfältig Hochzeiten in Österreich gestaltet werden können. Ob romantisch am See, elegant im Schloss oder modern in den Bergen – für jeden Stil gibt es den passenden Ort.

Gerade jetzt, wo viele Paare ihre Hochzeit für die kommenden Monate planen, lohnt sich ein Blick auf diese prämierten Locations. Sie setzen Maßstäbe in Sachen Atmosphäre, Organisation und unvergessliche Erlebnisse.