Die neue H&M-Designer-Kollektion mit Stella McCartney ist da - und sie ist so cool!

Rund zwanzig Jahre nach ihrer allerersten, legendären Zusammenarbeit bringt die britische Designerin am 7. Mai eine neue, spektakuläre Kollektion mit H&M heraus.

Nach Glenn Martens, Rabanne und Mugler folgt im Mai 2026 die nächste H&M-Designer Kollektion. Die neue Kollektion von Stella McCartney ist eine triumphale Hommage an die Highlights ihrer 25-jährigen Erfolgsgeschichte und bündelt all ihre bahnbrechenden, regelbrechenden Visionen in Pieces, die wir am liebsten sofort in unseren Kleiderschrank beamen würden. Stella selbst beschreibt die Kollektion als eine Reise durch ihre eigene Geschichte – ein Mix aus aktuellen Klassikern und alten Lieblingen, die ihre ersten Schritte in der Fashion-Welt feiern.

Die Kollektion vereint die geliebten Signature-Looks der Brand mit verspielten Details aus ihrem Archiv. Scharf geschnittene Anzüge treffen auch fließende Trechcoats, Glitzer-Tops auf coole Slogans. Es funkelt, es ist purer Glamour und es ist vor allem eines: 100% Stella!

© H&M x STELLA MCCARTNEY

Nachhaltigkeit trifft auf puren Luxus

Ganz getreu der DNA der Designerin beweist diese Kollektion, dass umweltbewusste Mode superglamourös sein kann. Es wird auf recycelte Materialien, organische Baumwolle und innovative Rohstoffe wie industriellen Mais und recyceltes Pflanzenöl für beschichtete Materialien gesetzt. Auch beim Styling bleiben keine Wünsche offen:

Ein rotes Chiffon-Minikleid mit Polka-Dots bringt einen unverwechselbaren Pop-of-Color in die Abendgarderobe.

Glitzer-Tops: -Kleider und -Leggings sorgen für den ultimativen Cool-Girl-Vibe.

Für den perfekten Business-Look sorgen Tailored-Anzüge und Mäntel in klassischen Farben.

© H&M x STELLA MCCARTNEY

Die neuen It-Bags der Saison

Auch bei den Accessoires schlägt das Herz sofort höher. H&M bietet in dieser Kooperation gleich sechs verschiedene Taschen-Styles an. Ein absoluter Traum für jede Fashionista ist eine tief schokoladenbraune Tasche. Sie ist mit einer edlen Falabella-Kettenkante versehen.

© H&M x STELLA MCCARTNEY

Starpower pur in der Kampagne

Die Kollektion wird natürlich auch gebührend in Szene gesetzt. Die Kampagne, geshootet von Starfotograf Sam Rock in London, strotzt nur so vor Coolness. Niemand Geringeres als Renee Rapp, Angelina Kendall und Adwoa Aboah präsentieren die Looks.

© H&M x STELLA MCCARTNEY

Wir finden: Stella McCartney beweist einmal mehr Mut zum Außergewöhnlichen und gewinnt auf ganzer Linie!