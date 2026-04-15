Dune-Vibes pur: Zendaya begeistert im spektakulären Sand-Outfit

Zendaya sorgt bei der CinemaCon in Las Vegas für Aufsehen: In einem Dune-inspirierten Sand-Look zieht sie alle Blicke auf sich.

Wenn Zendaya einen roten Teppich betritt, dann ist eines sicher: Es wird nicht langweilig.

Zendaya bringt die Wüste auf den roten Teppich

Bei der CinemaCon in Las Vegas hat die 29-Jährige jetzt einen Look präsentiert, der direkt aus der Welt von Dune stammen könnte und damit für einen der spektakulärsten Fashion-Momente der letzten Wochen gesorgt.

Ein Outfit wie aus „Dune“

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Zendaya erschien in einem Look aus der FW26-Kollektion von Schiaparelli, entworfen von Daniel Roseberry. Der Style? Eine Hommage an die Wüste: Sandfarbene Töne, strukturierte Stoffe und ein futuristischer Touch, der perfekt zur Ästhetik von „Dune“ passt. Man könnte fast meinen, sie sei direkt von Arrakis eingeflogen, nur ohne Sandsturm im Gepäck.

Gemeinsam mit Timothée Chalamet präsentierte sie sich bei der CinemaCon im Caesars Palace und die beiden lieferten genau die Art von Duo-Energy, die Fans lieben. Der Anlass: die Vorbereitungen für Dune: Part Three, der am 18. Dezember in die Kinos kommen soll.

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Zwischen Euphoria, The Drama und Wüsten-Epos

Zendaya ist aktuell überall präsent: Ihr aktueller Kinofilm "The Drama", dann die neue Staffel von Euphoria, jetzt die große Promo für „Dune“. Demnächst: Spiderman - Brand New Day.

Zendaya beweist einmal mehr, warum sie zu den spannendsten Fashion-Ikonen ihrer Generation gehört. Ihr Sand-Look ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein perfektes Beispiel dafür, wie Film und Mode miteinander verschmelzen können. Sie ist und bleibt die Königin des Method Dressing.