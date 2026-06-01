Dua Lipas Braut-Look spaltet das Netz

Es war DIE Liebes-Überraschung des Jahres: Dua Lipa hat heimlich "Ja" gesagt. Doch während die Welt dem frischgebackenen Ehepaar gratuliert, sorgt ausgerechnet das Braut-Outfit für hitzige Diskussionen.

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Am 31. Mai gaben sich Dua Lipa und der britische Schauspieler Callum Turner in einer intimen Zeremonie in der Old Marylebone Town Hall in London das Jawort. Keine große Promi-Sause, sondern pure Romantik im kleinsten Kreis von Familie und engen Freunden. Als das frischvermählte Ehepaar das Standesamt verließ und in einem Meer aus Konfetti badete, klickten die Kameras. Doch kaum machten die ersten Bilder im Netz die Runde, stand vor allem eines im Fokus: Duas Outfit.

Dua Lipa überrascht mit ungewöhnlichem Brautlook

Wer bei Dua Lipa ein klassisches Prinzessinnenkleid erwartet hatte, kennt die Pop-Ikone schlecht. Die Sängerin trat in einem atemberaubenden, maßgeschneiderten Couture-Ensemble von Schiaparelli (entworfen von Star-Designer Daniel Roseberry) vor den Traualtar.

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Der Look bestand aus einem elegant geschnittenen, elfenbeinfarbenen Blazer mit taillierter Silhouette, einem dazu passenden asymmetrischen Rock, einem skulpturalen Bustier mit weißer Spitze, weißen Handschuhen und Pumps von Christian Louboutin. Dazu trug sie einen auffälligen Hut mit breiter Krempe von Stephen Jones.

Als Schmuck wählte sie eine Serpenti High Jewelry Halskette und Ohrstecker von Bvlgari. Turner hingegen setzte auf einen klassischen Look: einen dunkelblauen, zweireihigen Ferragamo-Anzug mit passendem Hemd und Krawatte.

Bianca Jagger 2.0: Geht "Method Dressing" am Hochzeitstag zu weit?

Fashion-Experten erkannten die Referenz sofort: Duas Outfit ist eine Hommage an die ultimative "Cool Bride" – Bianca Jagger. Als diese 1971 in Saint-Tropez Rock-Legende Mick Jagger heiratete, schrieb sie in ihrem weißen Le Smoking von Yves Saint Laurent samt breitkrempigem Hut Modegeschichte.

© Getty Images

Über fünf Jahrzehnte später holt Dua Lipa diesen Vibe zurück. Doch genau hier entzündet sich im Netz eine feurige Debatte. Einige Fans und Kritiker fragen sich: Geht das sogenannte "Method Dressing" hier zu weit? Muss man selbst am eigenen Hochzeitstag eine kalkulierte Fashion-Reference einbauen, nur um die sozialen Medien zu dominieren? Einigen Usern stößt es negativ auf, dass der Look "nur kopiert" sei und die persönliche Note der Braut fehle.

Zwischen Kritik und Begeisterung

Trotz der Kritiker überwiegt der Jubel. Viele Fans feiern die Sängerin genau dafür, dass sie traditionellen Hochzeits-Kitsch links liegen ließ und stattdessen ein absolutes Mode-Statement setzte.

In den Kommentarspalten hagelt es Komplimente: "Nur Dua kann so einen ikonischen Look derart perfekt neu interpretieren!", schwärmt ein User. Ein anderer bringt es auf den Punkt: "Dieses Outfit ist einfach ikonisch. Stilvoll, elegant und so typisch Dua. Herzlichen Glückwunsch euch beiden!"

Das war erst der Anfang

Wer jetzt denkt, das sei schon das ganze Hochzeits-Spektakel gewesen, irrt sich gewaltig. Laut Informationen der Vogue war die Londoner Zeremonie nur das Warm-up. Das Paar plant angeblich ein gigantisches, dreitägiges Hochzeitsfest im malerischen Palermo auf Sizilien.

Die Gerüchteküche brodelt bereits: Kein Geringerer als Star-Designer Simon Porte Jacquemus soll auf der exklusiven Gästeliste stehen und Insider munkeln, dass er für Duas zweites Hochzeitsoutfit verantwortlich ist. Wir können es kaum erwarten und halten die Augen offen.