Pop-Ikone Dua Lipa überrascht mit Blitz-Hochzeit

Pop-Superstar Dua Lipa feiert ihre Hochzeit. Die Sängern hat ihren Partner Callum Turner geheiratet und sorgt damit auch bei den Fans in Österreich für eine Riesen-Überraschung.

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Die offizielle Trauung fand am Samstagmorgen in der Old Marylebone Town Hall in London statt. Nach weltweiten Hits über Liebeskummer hat die 30-jährige Künstlerin nun rechtlich die Ehe mit dem 36-jährigen Callum Turner geschlossen, nachdem die beiden 2024 zusammengekommen sind. Die Braut zeigte sich im eleganten weißen Kostüm mit breitkrempigem Hut und gelbem Bouquet, während der Bräutigam einen engen blauen Anzug trug.

Große Feier auf Sizilien

Dua Lipa und Callum Turner © FilmMagic

Das frischgebackene Ehepaar blickt nun auf eine dreitägige Riesen-Party in Siziliens Hauptstadt Palermo, die von Donnerstag bis Samstag dauern wird. Für dieses Event wurde eine komplette Etage im Luxushotel Villa Igiea gebucht. Die eigentliche Zeremonie findet in der historischen Villa Valguarnera in Bagheria statt. Insider bezeichnen diese Dua Lipa Hochzeit bereits als das absolute Showbiz-Highlight des Jahres, vergleichbar mit der berühmten Filmhochzeit aus dem Klassiker "Der Pate" von 1972.

Hochkarätige Gäste erwartet

David Furnish und Elton John © Photo Press Service, www.photopress.at

Auf der exklusiven Gästeliste stehen Musikstars wie Sir Elton John, Mark Ronson und Charli XCX sowie Modegrößen wie Donatella Versace und Simon Porte Jacquemus. Die Braut reiste vorab nach Italien, um Details für ein maßgeschneidertes Kleid der Designerin zu klären, weshalb Freunde fest mit einer Atelier-Versace-Robe rechnen. Ein Insider verriet der "Daily Mail", dass das Paar sehr in die Planung involviert ist und ein absolut episches Fest erwartet.