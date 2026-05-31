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Starb mit 69 Jahren

Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester

BEVERLY HILLS, CA - NOVEMBER 20: Actress Jamie Lee Curtis (L) and Kelly Lee Curtis arrive at the Los Angeles Premiere "Hitchcock" at AMPAS Samuel Goldwyn Theater on November 20, 2012 in Beverly Hills, California. (Photo by Barry King/FilmMagic)
Jamie Lee Curtis (links) mit ihrer Schwester Kelly Lee Curtis bei der Premiere von Hitchcook © FilmMagic
Schauspielerin Jamie Lee Curtis hat mit einer emotionalen Nachricht den Tod ihrer Schwester Kelly Curtis bekanntgegeben.
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"Sie war meine erste Freundin und meine lebenslange Vertraute. Atemberaubend schön und eine talentierte Schauspielerin", schrieb die 67-Jährige auf der Plattform Instagram. Das Management der Schauspielerin bestätigte den Tod der Schwester. Kelly sei am Samstag gestorben. "In ihrem Zuhause. Inmitten der Natur. Friedlich", schrieb Curtis.

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Zu den Gründen machte sie keine Angaben. Die Tochter der Hollywood-Stars Tony Curtis und Janet Leigh war zwei Jahre älter als ihre Schwester Jamie Lee. Während Jamie Lee Curtis zum Weltstar wurde, führte Kelly ein deutlich privateres Leben.

"Sie wird erinnert werden für ihre liebevolle Großzügigkeit, starke Meinungen, unendliche Neugier, einzigartigen Stil und ihre mit Puderzucker bestäubten Mandel-Halbmondplätzchen zu Weihnachten", schrieb Curtis auf Instagram.

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