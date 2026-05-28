Die besten Vintage-Events in Wien diese Woche

Vintage statt Fast Fashion: In Wien warten in den nächsten Tagen einige richtig gute Secondhand- und Designer-Events von Prada-Pieces bis zu Theaterkostümen.

Mode wird immer individueller und genau das zeigt sich gerade auch beim Shopping. Statt Fast Fashion setzen immer mehr Menschen auf Vintage, Secondhand und besondere Einzelstücke mit Geschichte. Plattformen wie Vinted oder Vestiaire Collective boomen seit Jahren, selbst große Unternehmen springen mittlerweile auf den Trend auf. So ist zuletzt sogar Zalando eine Partnerschaft mit Vestiaire Collective eingegangen, um Secondhand-Luxusmode direkt für Millionen Kund:innen zugänglich zu machen. Statt Massenware geht es immer stärker um Individualität, besondere Pieces und Looks, die eben nicht aussehen wie direkt von derselben TikTok-For-You-Page bestellt.

© Zalando/PR

Aber nicht immer hat man Lust nach DEM It-Piece online zu stöbern und sehnt sich nach mehr "Offline Vintage Stimmung". Zum Glück warten in Wien in den nächsten Tagen einige richtig gute Events für alle, die Lust auf außergewöhnliche Fashion-Finds haben.

1. Designer-Vintage-Pop-up der Volkshilfe Wien

Nach dem großen Erfolg geht das Designer-Vintage-Pop-up der Volkshilfe Wien jetzt in die nächste Runde und diesmal wird’s sommerlich. Im Concept Store in der Gumpendorfer Straße warten kuratierte Luxus-Pieces aus einer privaten Sammlung: von Prada über Dior bis hin zu Jil Sander und Galliano. Neben Kleidung gibt es auch Handtaschen, Schuhe und Accessoires.

Das Beste daran: Der Erlös unterstützt die TAV-Betriebe der Volkshilfe Wien und damit Menschen beim beruflichen Wiedereinstieg.

NOT ANOTHER CONCEPT STORE, Gumpendorfer Straße 36, 1060 Wien

2.-6. Juni 2026

Di-Fr: 12:00-19:00 Uhr

Sa: 10:00-17:00 Uhr

Und weil täglich neue Pieces dazukommen, lohnt sich sogar mehr als ein Besuch.

2. Volkstheater Wien Fundusverkauf

Wer schon immer einmal aussehen wollte wie die stilvollste Nebenfigur eines europäischen Arthouse-Films, sollte dieses Wochenende beim Fundusverkauf des Volkstheaters vorbeischauen. Dort warten mehr als 10.000 Kostüme aus 135 Jahren Theatergeschichte, von Vintage-Jacken bis zu historischen Roben und komplett einzigartigen Statement-Pieces. Die Chancen stehen also ziemlich gut, dass man dort entweder DAS Signature Piece des Sommers findet oder zumindest mit einer sehr dramatischen Jacke nach Hause geht. Preise starten bei 2 Euro und am besten auch Bargeld dabeihaben.

Tigergasse 13-15, 1080 Wien

Samstag, 30. Mai: 14-18 Uhr

Sonntag, 31. Mai: 10-14 Uhr

3. Wild im West Night Market

Jeden Samstag verwandelt sich das Wild im West in einen Night Market irgendwo zwischen Vintage-Markt, Kunstszene und Sommerabend-Party. Hier geht es weniger um klassische Shopping-Malls und mehr um Dinge mit eigener Geschichte: Kunst, Prints, Schmuck, handgemachte Mode und besondere Einzelstücke von lokalen Künstler:innen, Designer:innen und Sammler:innen. Dazu kommen Wiener DJ-Kollektive, Drinks und eine Atmosphäre, die sich irgendwo zwischen Flohmarkt und Sommer-Date-Night bewegt.

Wild im West, Wien

Jeden Samstag

16:00-20:00 Uhr

Vintage und Secondhand sind längst kein Nischentrend mehr. Immer mehr Menschen suchen bewusst nach besonderen Pieces statt nach schnelllebiger Massenmode und Wien liefert dafür gerade einige richtig gute Events.