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Freche Gehalts-Forderung von Laimer: "Dann wird's noch teurer!"
© Getty

Bayern-Star

Freche Gehalts-Forderung von Laimer: "Dann wird's noch teurer!"

24.05.26, 08:24
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ÖFB-Star Konny Laimer feiert mit den Bayern das Double - der Gehaltspoker um seine Vertragsverlängerung geht aber weiter. 

Nach dem Triumph im DFB-Pokal zeigte sich Laimer bestens gelaunt. Der Kicker bezeichnete den ÖFB-Star als Alpen-Zidane, Laimer antwortete frech: "Vielleicht werden wir ja Weltmeister, dann wird es noch teurer."

Laimer spielt auf den Vertragspoker mit den Münchnern an. "Mit Uli Hoeneß bin ich immer auf einer Wellenlänge, mal schauen, wie es weitergeht", lässt sich der Salzburger nicht in die Karten blicken.

Freche Gehalts-Forderung von Laimer:
© Getty

Der Interviewer machte einen Vorschlag: "Trefft ihr euch einfach bei 13 Millionen?" - auch hier hatte Laimer eine Antwort parat: "Woher weißt du, wie viel ich verlange?"

Klar ist für den ÖFB-Star: "Ich will mit dem Klub noch viele Titel gewinnen!"

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