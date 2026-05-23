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In Berlin

Pyro-Chaos beim Pokalfinale: Notfall-Durchsage

Von
23.05.26, 21:38
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Pyro-Chaos beim DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart: Massiver Rauch sorgt für Spielunterbrechungen und führt sogar zu einer offiziellen Notfall-Durchsage im Olympiastadion. 

Die Bayern führen 2:0 gegen Stuttgart und plötzlich sieht man im Olympiastadion fast nichts mehr!

Beim DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart sorgt massiver Pyro-Nebel für Spielunterbrechungen, schlechte Sicht – und sogar für eine offizielle Notfall-Durchsage im Stadion. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit zünden beide Fan-Lager gleichzeitig zahlreiche Bengalos und Pyrotechnik.

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Dichter Rauch im Olympiastadion

Der dichte Rauch zieht ungehindert durchs Stadion, wodurch die Sicht immer schlechter wird. Auch in der TV-Übertragung ist das Spiel zeitweise kaum noch zu erkennen.

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Schiedsrichter unterbricht die Partie

Schiedsrichter Sven Jablonski unterbricht die Partie in der 51. Minute zunächst kurz, pfeift dann aber schnell wieder an. Doch der Nebel bleibt im Stadion hängen. In den Minuten danach kommt es immer wieder zu kleineren Pausen und Unterbrechungen.

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Ungewöhnliche Notfall-Durchsage für Fans

Dann die ungewöhnliche Notfall-Durchsage über die Stadionlautsprecher: Menschen mit Atemwegs- oder Augenproblemen – insbesondere Asthmatiker – sollen sich an die nächstgelegene Sanitätsstation wenden.

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Dies war ein deutliches Zeichen dafür, wie extrem die Rauchentwicklung im Olympiastadion geworden war.

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