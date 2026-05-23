Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Max Eberl Uli Hoeneß
© Getty

Vertrag bis 2027

Hoeneß zweifelt an Eberls Bayern-Zukunft

23.05.26, 18:42
Teilen

Max Eberls (52) Zukunft beim FC Bayern München ist noch immer nicht geregelt. Im Sommer 2027 läuft sein Vertrag aus. Nun meldet sich Bayern-Patrone Uli Hoeneß (74) zu Wort.

Gegenüber der "Sport Bild" sprach Hoeneß während der Woche über die Arbeit von Eberl beim deutschen Rekordmeister. Er erklärte, wie der Bayern-Aufsichtsrat die Arbeit von ihrem Sportvorstand bewerten werde: "Wir beurteilen die Arbeit eines Vorstands immer in ihrer Gesamtheit." Die Verantwortlichen werden "zusammen analysieren und dann entscheiden", wie Eberls Zukunft beim FC Bayern ausschauen wird.

Nun gibt Hoeneß in einem Interview mit dem "Spiegel" eine Tendenz. Er will sich jetzt nicht festlegen, aber die Tendenz sei "60 zu 40 für eine Verlängerung." Der Ehrenpräsident fügt noch hinzu: "Da sind noch Zweifel."

"Es war am Anfang nicht einfach"

Laut ihm ist Eberl "ein Manager, der hier einen großen Anteil an unserem Erfolg dieser Saison hat." Doch der Verein kann aber frühestens ab dem 1. Juli über eine Verlängerung verhandeln. Hoeneß erklärt: "Weil Vorstände erst ein Jahr vorher verhandelt beziehungsweise verlängern können."

Zuletzt meinte Eberl über seine Bayern-Zeit: "Es war am Anfang nicht einfach. Jetzt haben wir aber sehr, sehr gute Dinge auf den Weg gebracht." Er betonte: "Man soll meinen Job bewerten. Und wenn sie meinen Job gut finden, dann bin ich auch bereit, länger bei Bayern zu bleiben."

Zwei große Kritikpunkte

Viel mehr über die Zukunftsfrage von Eberl wollte Hoeneß im "Spiegel"-Interview nicht weiter eingehen. Er sagt: "Ich möchte jetzt nicht in Details gehen, das überlasse ich dann unserer Diskussion im Aufsichtsrat." Bei der Aufsichtsratssitzung im August soll die Entscheidung fallen, "ob Max Eberl der Manager ist, der den FC Bayern in die Zukunft führen soll."

Bei den Bayern-Verantwortlichen ist man mit Eberl nicht 100 % zufrieden. Einerseits wird seine interne Kommunikation kritisiert und andererseits hat er bei Gehalts- und Ablöseverhandlungen eher enttäuscht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen