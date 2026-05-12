Backstage-Einblick: Victoria Swarovski ganz natürlich vor ESC

Kurz vor dem mit Spannung erwarteten ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest in Wien gewährt Moderatorin Victoria Swarovski ihren Fans exklusive Backstage-Einblicke und zeigt sich bei den letzten Vorbereitungen in der Maske gewohnt professionell wie nahbar.

Wien ist bereit für das musikalische Weltereignis des Jahres. Wenn heute Abend um 21:00 Uhr in der Wiener Stadthalle das erste Halbfinale des 70. Eurovision Song Contest über die Bühne geht, blickt die Welt auf das neue Moderations-Duo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Kurz vor dem Startschuss lässt die Kristall-Erbin ihre Fans hinter die Kulissen blicken – und zeigt sich dabei von einer bemerkenswert nahbaren Seite.

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Es ist die Ruhe vor dem Sturm, die Victoria Swarovski in ihren jüngsten Social-Media-Storys einfängt. Während in der Halle die letzten Soundchecks verhallen, sitzt die 32-Jährige bereits in der Maske. Ungeschminkt, authentisch und fokussiert präsentiert sie sich ihren Followern beim Studium der Moderationskarten. „Wir freuen uns total auf die Show heute“, lässt sie ihre Fangemeinde wissen und unterstreicht damit die spürbare Euphorie im Backstage-Bereich. An ihrer Seite wird der steirische Schauspiel-Star Michael Ostrowski für die nötige Prise österreichischen Schmäh sorgen – eine Paarung, die bereits im Vorfeld als „erfrischender Coup“ des ORF gefeiert wurde.

© ORF

Auftakt mit Legenden und Newcomern

Das heutige erste Halbfinale verspricht eine emotionale Achterbahnfahrt. Den feierlichen Rahmen bildet eine Hommage an die ESC-Geschichte: Vicky Leandros wird die Show mit ihrem legendären luxemburgischen Beitrag von 1967, „L’amour est bleu“, in Wien eröffnen.

Insgesamt kämpfen 15 Nationen um die begehrten zehn Plätze für das große Finale am Samstag. Hier die Startliste des heutigen Abends:

Moldau: Satoshi – „Viva, Moldova!“

Schweden: FELICIA – „My System“

Kroatien: LELEK – „Andromeda“

Griechenland: Akylas – „Ferto“

Portugal: Bandidos do Cante – „Rosa“

Georgien: Bzikebi – „On Replay“

Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin“

Montenegro: Tamara Živković – „Nova Zora“

Estland: Vanilla Ninja – „Too Epic to Be True“

Israel: Noam Bettan – „Michelle“

Belgien: ESSYLA – „Dancing on the Ice“

Litauen: Lion Ceccah – „Sólo quiero más“

San Marino: SENHIT feat. Boy George – „Superstar“

Polen: ALICJA – „Pray“

Serbien: LAVINA – „Kraj Mene“

Star-Gäste außer Konkurrenz

Als besonderes Highlight werden zudem zwei der bereits gesetzten „Big Five“-Nationen ihre Songs live präsentieren, auch wenn sie heute noch nicht um Punkte zittern müssen: Für Italien tritt Sal Da Vinci mit „Per sempre sì“ auf, während Sarah Engels für Deutschland ihren Song „Fire“ performt.

Während Michael Ostrowski vermutlich noch den einen oder anderen improvisierten Gag probt, legt Victoria Swarovski letzte Hand an ihren Text. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen – Wien ist bereit für das „Good Evening Europe!“.