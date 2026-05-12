Song Contest: 1. Semifinale wird zum Duell der Favoriten

Heute, Dienstag steigt das 1. Semifinale im ORF - mit vielen Fragen? Bringt der coole Grieche Akylas die Favoriten aus Finnland ins Schwitzen? Gibt's Wirbel um Israel? Und scheidet Boy George wirklich gleich aus?

Jetzt beginnt das große Song Contest Zittern. Um 21 Uhr eröffnen Victoria Swarovski und Michael Ostrowski mit den Worten “Good evening, Europe and hello to the rest of the world!” das 1. Semifinale. 15 Länder kämpfen um nur 10 Final-Tickets. ORF überträgt die erste Entscheidung bei der 10.500 Fans in der Stadthalle mitfiebern live. Über zwei Stunden Hochspannung. Erst gegen 23.15 Uhr stehen die Finalisten fest. Die 1. Quali-Runde, die von Satoshi (Moldau) mit der flotten und bunten Hymne „Viva Moldova“ eröffnet wird, liefert gleich die ganz großen Favoriten.

Felicia © Getty Images

Schon mit Startnummer 2 kommen die siebenfach ESC Sieger Schweden, die heuer mit Felicia eine coole Maskenlady ins Rennen schicken. Knapp später will der quirrlige Grieche Akylas, der längst als Geheimfavorit gilt und in Wien mit seiner einnehmenden Art schon alle Herzen erobert hat, zu „Ferto“ eine flippig bunte Show, samt Roller-Fahrt (!) zünden.

Akylas © MAX SLOVENCIK

Eine starke Vorgabe für die großen Favoriten Linda Lampenius und Pete Parkkonen aus Finnland die mit dem Klassik-Pop-Crossover„Liekinheitin“ zwar noch immer als große Wett-Favoriten gelten, aber in Wien bereits viele Sympathien verspielt haben. Sonderregelung für die Live-Instrumentalisierung und Interview-Boykott! (siehe Kasten)

Linda Lampenius und Pete Parkkonen aus Finnland © Eurovision

Für noch mehr Zündstoff sorgt nur Noam Bettan. Israel darf ja allen Protesten zum Trotz doch beim Song Contest antreten und sorgt dadurch für ein Polizei-Großaufgebot. Schon am Montag war die Stadthalle großflächig abgeriegelt. Auch heute werden Proteste und Störaktionen befürchtet.

Noam Bettan © APA/MAX SLOVENCIK

Zittern muss auch „Superstar“ Boy George, der ja im Duett mit Senhit für San Marino antritt. Allerdings nicht vor Protesten, sondern um das Finale. Bei den Wetten für das 1. Semifinale liegt er ja auf dem letzten Platz! Qualifikationschance nur 21 Prozent! „Egal wie es ausgeht, ich feiere mit dem ESC die größte Party meiner Karriere“, zeigt sich Boy George im oe24-Interview gelassen.

Senhit (San Marino) mit Boy George © APA/MAX SLOVENCIK

Relaxter kann es Sarah Engels angehen. Deutschland ist ja sowie der Italiener Sal da Vinci im Finale fix dabei und tritt heute neben Vicky Leandros im Show-Programm auf: Dort gibt es auch ein musikalisches Schmankerl: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski wagen sich an „Wasted Love“ von Vorjahrssieger JJ: „Ob man das singen nennen kann das ist die Frage“ schmunzelt Swarovski.