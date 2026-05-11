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Zu kalt! Keine Ringsperre am Mittwoch wegen ESC-Village
© APA

Wenige Besucher

Zu kalt! Keine Ringsperre am Mittwoch wegen ESC-Village

11.05.26, 23:31
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Wegen des Wetterumschwungs rechnen die Veranstalter des Eurovision Village vor dem Wiener Rathaus mit deutlich weniger Besucherandrang zum ersten Halbfinale am Dienstag.

Die ursprünglich geplante Sperre des Universitätsrings sei daher nicht nötig, teilte die Stadt Wien Marketing am Dienstagabend mit. Auch der öffentliche Verkehr sei nicht von Sperren betroffen.

Wegen deutlich niedriger Temperaturen rechne man aktuell nicht mit einer Auslastung der maximal möglichen Kapazität von rund 30.000 Besucherinnen und Besuchern, weswegen die Sperre der Ringstraße nicht notwendig sei, hieß es. Am Programm gebe es aber keine Änderungen an dem ab 14 Uhr geplanten Programm im ESC-Village. Am Montagabend war die offizielle Partylocation des 70. Song Contests wegen einer Unwetterwarnung geräumt worden.

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