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Endspiel im Ländle

WAC will gegen Cup-Pechvögel Altach Rote Laterne loswerden

03.05.26, 12:49
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Der WAC wittert im Abstiegskampf der Bundesliga seine Chance. Mit einem Sieg bei den Cup-Pechvögeln in Altach wollen die Kärntner das Tabellenende verlassen und die Vorarlberger tief mit reinziehen.

Der WAC gastiert am Montag (18:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in der Cashpoint Arena bei Altach zum richtungsweisenden Kellerduell. Nach dem jüngsten Heimsieg gegen den GAK herrscht bei den Kärntnern echte Aufbruchstimmung. Trainer Thomas Silberberger will den Schwung nutzen, um die rote Laterne an Blau-Weiß Linz weiterzureichen und die Vorarlberger drei Runden vor Schluss wieder mitten in den Abstiegssumpf zu ziehen.

Altach unter riesigem Druck

Die Gastgeber stecken noch den bitteren Freitag in den Knochen, als sie nach einem 120-minütigen Cupfight gegen den LASK den Finaleinzug verpassten. Coach Ognjen Zaric fordert von seiner Truppe, den Schalter sofort umzulegen. Ein Heimsieg würde den fixen Klassenerhalt bedeuten, doch bei einer Pleite brennt im Ländle der Hut lichterloh.

WAC setzt auf Fitness-Vorteil

In den bisherigen Saisonduellen holten die Wolfsberger gegen den Tabellen-Nachzügler nur einen mickrigen Punkt. Alessandro Schöpf setzt diesmal voll auf die frischeren Beine, da Altach im Cup viel Energie liegen gelassen hat. Mit Aggressivität und Giftigkeit will der WAC den Rückstand auf das Trio Altach, WSG Tirol und GAK auf einen einzigen Zähler verkürzen.

Entscheidende Phase im Tabellenkeller

Sollte der Plan der Kärntner aufgehen, würden sie sich nicht nur an das Mittelfeld heranrobben, sondern auch einen Polster von zwei Punkten auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz schaffen. Für beide Teams ist es ein echtes Endspiel um die sportliche Zukunft im Oberhaus.

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