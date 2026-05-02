GAK beendet Sieglosserie mit 4:0 gegen WSG Tirol

Der GAK hat einen wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gemacht.

Die Steirer behielten am Samstag gegen die WSG Tirol dank unglaublicher Effizienz mit 4:0 (2:0) die Oberhand, kehrten nach vier sieglosen Partien auf die Siegerstraße zurück und setzten sich vorerst vier Punkte vom Tabellenende ab. Auch die unmittelbar davor drittplatzierten Tiroler haben diesen Vorsprung. Schlusslicht WAC gastiert erst am Sonntag bei Cupfinalist Altach.

Die Grazer legten nach nur einem Punktgewinn in den vier Matches zuvor im Stadion Liebenau vor 7.052 Zuschauern schon vor der Pause den Grundstein für den Sieg, da waren Jacob Italiano (28.) und Mark Grosse (42.) mit den einzigen beiden Schüssen aufs WSG-Tor erfolgreich. Letzterer machte kurz nach dem Seitenwechsel (54.) seinen Doppelpack perfekt und in der Partie alles klar. Für den Schlusspunkt sorgte Christian Lichtenberger (70.). Die Tiroler verpassten nach drei ungeschlagenen Partien mit fünf geholten Zählern die vorzeitige Fixierung des Ligaverbleibs.

Harakate bzw. Hinterseer bissen auf Zähne

Bei den Hausherren biss Ramiz Harakate trotz starker Schulterschmerzen die Zähne zusammen, da mit Alexander Hofleitner (gesperrt) und Daniel Maderner (angeschlagen auf der Bank) weitere Startelf-Alternativen im Sturm fehlten. Bei den Gästen stand noch überraschender Lukas Hinterseer in der Startelf, der zuletzt einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk erlitten hatte. Das auch deshalb, da Ademola Ola-Adebomi gesperrt nicht zur Verfügung stand. Die Tiroler gaben vorerst trotzdem den Ton an. Bei einem Kopfball von Valentino Müller zeigte Franz Stolz eine Glanzparade (20.), bei einem Abschluss von Hinterseer rettete Leon Klassen knapp vor der Linie (28.). Den Aktionen war jeweils ein Corner vorangegangen.

Die Grazer waren offensiv nicht vorhanden, gingen aber trotzdem in Führung. Nach einem Schriebl-Lochpass aus der eigenen Hälfte nahm sich Italiano den Ball mit dem ersten Kontakt an WSG-Goalie Adam Stejskal vorbei mit und schloss ins leere Tor ab. Vor dem 2:0 hatte Grosse Glück, dass der Ball nach einem missglückten Klärungsversuch von Marco Boras bei ihm landete. Der Offensivspieler zog sofort ab und ließ dem Gäste-Tormann keine Chance. Nach Wiederbeginn führte auch die dritte GAK-Chance zu einem Treffer. Nach einem Lichtenberger-Lochpass schloss Grosse eiskalt ab. In der 70. Minute tauschten die beiden dann erfolgreich die Rollen.

Zweiter klarer GAK-Erfolg im direkten Duell

Ergebniskosmetik verhinderte Schriebl mit einer Klärungsaktion vor der Linie bei einem Wels-Freistoß (85.). Auf der anderen Seite konnte sich Stejskal bei einem Frieser-Abschluss auszeichnen (93.). Nach dem 5:1 am 21. März in Innsbruck entschieden die Grazer auch das zweite direkte Duell in der Qualifikationsgruppe klar für sich. Für beide Teams ist gut, dass der Vorletzte Blau-Weiß Linz in Ried mit 0:2 verlor und dadurch drei Punkte weniger auf dem Konto hat. In der vorletzten Runde hat der GAK am 9. Mai Altach zu Gast, die Tiroler haben ein Heimspiel gegen BWL vor der Brust.