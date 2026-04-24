„Ich musste es wegtreten!“ VfB-Star übergibt sich am Platz

Mitten im Pokal-Halbfinale sorgt eine Szene für Aufsehen: „Ich habe einen Strahl vorbeiziehen sehen“, sagt Undav – El Khannouss musste sich übergeben, niemand griff ein, also wurde der VfB-Stürmer selbst aktiv.

Der VfB Stuttgart steht nach einem 2:1 nach Verlängerung gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal-Finale. Doch statt nur über den sportlichen Erfolg wird vor allem über eine ungewöhnliche Szene diskutiert, die selbst Mitspieler ins Staunen brachte.

Plötzlich passiert’s auf dem Spielfeld

Mittendrin in der Partie musste sich Stuttgart-Profi Bilal El Khannouss auf dem Rasen übergeben. Der Mittelfeldspieler war erst in der 63. Minute eingewechselt worden, ließ sich davon aber nicht aus dem Spiel nehmen und zog die Partie durch.

Undav reagiert mit Humor – und Ekel

Für die deutlichsten Worte sorgte Deniz Undav nach Abpfiff. „Ich habe auf einmal so einen Strahl an mir vorbeiziehen sehen“, schilderte der Stürmer die Szene – und gab offen zu: „War schon echt eklig, ich habe selber fast gekotzt.“

Weil sich niemand darum kümmerte, wurde Undav kurzerhand selbst aktiv. „Dann muss ich da irgendwie gegen treten, dass es sich so ein bisschen verwischt oder irgendwo links und rechts Einzelteile sind“, erklärte er – und schob mit einem Grinsen nach: „Als Vizekapitän muss man manchmal Sachen machen, die einem nicht gefallen.“

Den Zwischenfall nahm er am Ende mit Humor: „Es ist schon witzig, wenn einer mitten im Spiel sowas macht.“

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Sieg bringt Finaleinzug

El Khannouss selbst ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und spielte die Partie zu Ende. Stuttgart setzte sich schließlich nach Verlängerung durch und steht im Finale gegen den FC Bayern.

Undav hatte auch gleich eine einfache Erklärung parat: „Ich glaube, ihm war schlecht vom Essen.“