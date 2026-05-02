Nach Vertrags-Knall: Neuer Bayern-Hammer um Konrad Laimer

Die Bayern wollen am Österreicher ein Exempel statuieren. Ein Top-Verein wartet bereits.

Wie berichten, stocken die Gespräche über eine Vertragsverlängerung von Konrad Laimer beim FC Bayern gehörig. Der Österreicher, der längst zum Stammspieler avancierte, fordert laut BILD seines bis 2027 laufenden Vertrags ein Gehalt von 12 bis 15 Mio. Euro jährlich. Die Bayern halten das für zu hoch.

Wie BILD-Fußballchef Christian Falk berichtet, wollen die Bayern an Laimer ein Exempel statuieren. „Die Bayern haben gesagt, dass es nicht mehr so weitergeht, dass alle Spieler immer mehr fordern. […] Aber sie sagen, es muss auch jetzt mal eine rote Linie gezogen werden – und die ziehen sie jetzt bei Konrad Laimer.“

Interesse von Barca

Damit wächst die Gefahr, dass Laimer die Bayern tatsächlich verlässt. Spanische Medien bringen den Österreicher auch bereits mit dem FC Barcelona in Verbindung. Wie das Portal Fichajes berichtet, beobachten die Katalanen die Situation genau und könnten schon im Sommer ein Angebot für den ÖFB-Star vorlegen.

Der spanische Meister schätzt vor allem Laimers Vielseitigkeit und sein aggressives Pressingverhalten, wodurch er perfekt zum Spielstil von Barca passen würde.