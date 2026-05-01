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ÖFB-Baby! Bayern-Star Laimer wird wieder Papa
© Getty

Nachwuchs

ÖFB-Baby! Bayern-Star Laimer wird wieder Papa

01.05.26, 07:36
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Große Freude im Hause Laimer! ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer und seine Frau Ines Sarah erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs.

Der 28-jährige Mittelfeldmotor des FC Bayern München und seine gleichaltrige Ehefrau Ines Sarah steuern auf ein neues Familienglück zu. Das Paar, das bereits seit dem Jahr 2013 gemeinsam durchs Leben geht, hat im Juni 2023 in der Nähe von Florenz geheiratet. Für die beiden ist es nach der Geburt ihrer Tochter im Dezember 2024 bereits das zweite Kind.

Vom Schulhof zum Eheglück

Die Geschichte der beiden begann schon in der gemeinsamen Schulzeit. Ines Sarah erinnerte sich in den sozialen Medien zurück: „Wir sind zusammen zur Schule gegangen, aber erst später zusammengekommen.“ Die Österreicherin mit algerischen Wurzeln betonte dabei, wie schnell die Zeit verfliege und wie verrückt es sei, nun bereits ein gemeinsames Baby zu haben. Schon vor der Geburt der ersten Tochter zeigte sich der Profifußballer gegenüber Medien begeistert und nannte die Vorfreude „etwas sehr Spezielles“.

Tochter als treuester Fan

Bei den Spielen ihres Vaters ist die kleine Tochter oft ein fester Bestandteil auf der Tribüne. Gemeinsam mit Mama Ines Sarah unterstützt sie Konrad Laimer regelmäßig im Stadion. Zuletzt war die Familie sogar in Paris mit dabei, um den Österreicher beim Champions-League-Auftritt gegen PSG anzufeuern. Nun darf sich das Mädchen bald über ein Geschwisterchen freuen, das die Familie Laimer komplettieren wird.

Sportliche Erfolge unter Kompany

Auch auf dem Rasen läuft es für den Salzburger derzeit hervorragend. Unter Trainer Vincent Kompany gehört Laimer in dieser Saison zum Stammpersonal und stand in der Mehrheit der Pflichtspiele in der Startformation. Mit drei Toren und zwölf Vorlagen zeigt er sich zudem offensiv gefährlich. Laimer selbst zeigt sich zufrieden mit der aktuellen Situation: „Es macht Spaß beim FC Bayern derzeit, weil wir sehr guten Fußball spielen und einen klaren Plan vom Trainer bekommen.“

Zukunftspoker beim Rekordmeister

Trotz der sportlichen Höhenflüge gibt es abseits des Platzes offene Fragen. Der Vertrag des Nationalspielers läuft im Sommer 2027 aus, doch die Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung wurden vorerst gestoppt. Grund dafür sollen unterschiedliche Gehaltsvorstellungen sein. Während Laimer aktuell rund neun Millionen Euro pro Jahr verdient, fordert sein Management wohl eine deutliche Steigerung. Dennoch bleibt der Fokus des ehrgeizigen Profis vorerst auf den kommenden sportlichen Aufgaben und dem möglichen Triple-Gewinn.

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