100+ Kulturprojekte: Mariahilf fördert Kunst für alle

Im 6. Wiener Gemeindebezirk werden mehr als 100 Projekte pro Jahr finanziell unterstützt. Das Beste daran: Alle geförderten Veranstaltungen sind für Besucher kostenlos zugänglich.

Die Kulturkommission in Mariahilf unterstützt jedes Jahr eine Vielzahl an kulturellen Initiativen, von Konzerten über Theater bis hin zu Ausstellungen und Kunstprojekten. Ziel ist es, dass alle Bewohner des Bezirks am hiesigen Kulturleben teilnehmen können, unabhängig vom Einkommen.

"Kulturelle Teilhabe bedeutet für uns, dass alle Mariahilfer*innen die Möglichkeit haben, am kulturellen Leben des Bezirks teilzunehmen. Mit unserer Förderung schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Kultur für alle zugänglich ist und das Zusammenleben im Bezirk bereichert", betont Bezirksvorsteherin Julia Lessacher (SPÖ).

50 Anträge allein in diesem Jahr

Vor diesem Hintergrund werden jährlich mehr als 100 Förderansuchen eingereicht und bearbeitet. Schon in den ersten beiden Sitzungen der Kulturkommission im Jahr 2026 wurden über 50 Anträge behandelt. Das zeigt das große Interesse und das starke Engagement vieler Kulturschaffender im Bezirk. Alle Förderungen werden nach klaren Richtlinien geprüft, da öffentliche Gelder eingesetzt werden.

Zusätzlich gibt es noch die Grätzl-Kulturförderung: Nachbarschaftliche Initiativen können unkompliziert bis zu 400 Euro für kleinere Projekte beantragen, etwa für spontane Aktionen im Wohnviertel oder gemeinsame Kulturideen.