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Spatenstich in Wöllersdorf: Gefährliches Nadelöhr wird endlich entschärft
© LNK Pfeffer

B 21 und A2

Spatenstich in Wöllersdorf: Gefährliches Nadelöhr wird endlich entschärft

27.04.26, 13:25
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Lange hat es gedauert – jetzt geht es los: Mit dem heutigen Spatenstich starten die Bauarbeiten am Verkehrsknoten Wöllersdorf, wo die B21 auf die A2 trifft.  

Nach jahrelangen Einsprüchen, die das Projekt immer wieder blockierten, kann endlich gebaut werden. Das Projekt kostet 5,12 Millionen Euro – 3,17 Millionen trägt das Land NÖ, den Rest übernimmt die ASFINAG. Fertig sein soll alles bis Ende der Sommerferien 2026.

Handlungsbedarf längst gegeben

Spatenstich in Wöllersdorf: Gefährliches Nadelöhr wird endlich entschärft
© Asfinag

Auf den Abfahrtsrampen der A2 – sowohl aus Richtung Wien als auch aus Richtung Graz – stauen sich täglich die Autos gefährlich zurück. Im Berufsverkehr kollabiert der Knoten regelmäßig. Verkehrslandesrat LH-Vize Udo Landbauer (FPÖ): „Wir entschärfen diese Gefahrenstelle und bauen den Verkehrsknoten so aus, dass klare Abläufe und vor allem mehr Sicherheit gewährleistet sind."
Konkret entstehen neue Bypässe, die Fahrbahn der B21 wird saniert, ein intelligentes Ampelsystem wird installiert und das Parkplatzkonzept wird neu geregelt. Die Gesamtzahl der Park&Drive-Stellplätze bleibt erhalten.

Für Autofahrer gibt es eine wahrlich gute Nachricht

Die Straße bleibt während der Bauarbeiten weitgehend befahrbar – lediglich vier Wochenendsperren auf den Autobahnrampen sind unvermeidlich.

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