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Augenabteilung Danksagung
© LK Horn

Patientin dankt Team

Nach Behandlung: Rührender Brief an Landesklinikum Horn

27.04.26, 13:30
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Eine Patientin der Augenabteilung bedankte sich beim zuständigen Team am Landesklinikum Horn mit einem bewegenden Schreiben.

In einem rührenden Brief an das Landesklinikum Horn bedankte sich eine Patientin beim Team der Augenabteilung für die "rasche und einfühlsame Betreuung". Christine Nigl schildert darin, wie sie am 26. Dezember letzten Jahres plötzlich starke Sehprobleme am rechten Auge bekam. Umgehend suchte sie besagte Augenabteilung auf und wurde dort mit offenen Armen aufgenommen. Besonders hervor hebt sie den freundlichen Empfang und die kompetente Hilfe.

Behandelt wurde sie von Ass. Dr. Felix Fink. In ihrem Schreiben lobt sie dessen ruhige Art sowie die verständliche Erklärung der Diagnose. Während des Aufenthalts habe sie sich bestens aufgehoben gefühlt. Mit ihrem Dank richtet sie sich aber nicht nur an den Arzt selbst, sondern an das gesamte Team für die entgegengebrachte Geduld, Menschlichkeit und professionelle Betreuung. 

Willkommenes Feedback

"Solche Rückmeldungen sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von besonderer Bedeutung - gerade in herausfordernden Zeiten, in denen hoher Einsatz, Flexibilität und Professionalität täglich gefordert sind", zeigt sich Prim. Dr. Stefan Heiligenbrunner ob des positiven Feedbacks erfreut. 

"Wertschätzende Worte von Patientinnen und Patienten sind ein großer Ansporn für unser gesamtes Team. Sie zeigen, dass neben der fachlichen Kompetenz vor allem Menschlichkeit und Empathie wahrgenommen werden", ergänzt der ärztliche Direktor Prim. Dr. Reinhold Klug, MBA, FACS.

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