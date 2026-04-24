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Keller-Krimi

Silberberger bläst mit dem WAC zur Attacke gegen den GAK

24.04.26, 16:14
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Vier Runden vor Schluss brennt beim WAC der Hut. Im Schicksalsspiel gegen den GAK geht es für die Kärntner am Samstag um die nackte Existenz in der Bundesliga – der Coach schlägt Alarm.

Der WAC empfängt am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in der Lavanttal-Arena den GAK zum ultimativen Abstiegs-Kracher. Als Tabellenschlusslicht der Qualifikationsgruppe stehen die Wolfsberger mit dem Rücken zur Wand, während die Grazer mit vier Punkten Vorsprung als Vorletzter anreisen. WAC-Coach Thomas Silberberger, erst seit zweieinhalb Wochen im Amt, sieht die Lage kritisch.

Zusammenhalt als größte Baustelle

Nach zwölf Spielen mit nur fünf mageren Punkten vermisst Silberberger den echten Teamgeist. Er fordert, dass jeder für jeden durchs Feuer geht, um in der Qualirunde zu bestehen. Wenn wir da den Bock nicht umstoßen, wird die Lage noch verzwickter, warnt der 52-Jährige, der den WAC vor dem ersten Abstieg seit Jahren bewahren muss. Besonders die Standards sind derzeit eine Baustelle und ähneln laut Coach der Streuung einer Schrotflinte.

GAK will den Sack zumachen

Die Gäste aus Graz präsentieren sich seit der Punkteteilung solide, warten aber seit drei Runden auf einen Dreier. Sportdirektor Tino Wawra sieht die Chance auf einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt, um diesen nächste Woche daheim zu fixieren.

Mögliche Aufstellungen:

Wolfsberger AC – Grazer AK

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Lavanttal-Arena, Wolfsberg
  • Schiedsrichter: Sadikovski

Ergebnisse 2025/26:

  • 3:1 (a)
  • 2:2 (h)
  • 0:2 (a)

Wolfsberger AC: Polster - Baumgartner, C. Diabate, N. Wimmer - Matic, Sulzner, Piesinger, Renner - Gattermayer, Zukic - Kojzek

Fraglich: Schöpf (Muskelprobleme), Renner (Schulter)

Grazer AK: Stolz - Owusu, Pines, Vraa - Klassen, Schriebl, Olesen, Lichtenberger, Klassen - Hofleitner, Harakate

Es fehlen: Maderner, Schiestl (beide Muskelblessuren), Oberleitner (Knie), Jano (Knöchel)

Fraglich: Italiano (Wade)

Live auf Sky Sport Austria.

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