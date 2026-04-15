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KI-Trick

Whatsapp-Ärger: Dieser versteckter Trick stoppt die Meta-KI

15.04.26, 16:49
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Der blaue Kreis nervt Millionen Nutzer, jetzt gibt es einen versteckten Trick, um die geliebte KI in WhatsApp zumindest einzuschränken. Ganz los wird man sie aber nicht. Das sorgt für gemischte Reaktionen.

Viele wissen es nicht: In WhatsApp gibt es inzwischen eine neue Funktion namens „Erweiterter Chat-Datenschutz“. Wird dieser Schalter in einem Chat aktiviert, kann die KI dort nicht mehr verwendet werden, auch nicht, wenn Nutzer sie per „@Meta AI“ ansprechen möchten. Der Trick funktioniert sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats.

So wird die Funktion aktiviert: Im jeweiligen Chat oben auf den Titel tippen, wodurch sich das Menü öffnet. Anschließend nach unten zur Option „Erweiterter Chat-Datenschutz“ scrollen. Diese ist standardmäßig deaktiviert. Danach die Einstellung öffnen und im nächsten Fenster den Schalter ganz unten aktivieren.

Diese Nachteile hat der Trick

Trotzdem bleibt ein großes Problem: Die KI lässt sich nicht vollständig deaktivieren. Der blaue Kreis und die Integration bleiben in der App bestehen. Das heißt: WhatsApp-Nutzer müssen weiterhin damit leben, dass die Funktion präsent ist.

Der „geheime“ Schalter hat auch Nebenwirkungen. Wer ihn aktiviert, kann unter anderem keine Chats mehr exportieren und Medien werden nicht mehr automatisch gespeichert. Für viele ist das ein hoher Preis, nur dafür, die KI auszublenden.

Warum die KI überhaupt da ist

Meta hat die KI fest in WhatsApp integriert, um Funktionen wie Textvorschläge, Antworten oder Infos direkt im Chat anzubieten. Doch nicht jeder will das, viele empfinden die Funktion als aufdringlich.

Klar ist: Wer die KI nicht will, kann sie aktuell nur einschränken, aber nicht komplett entfernen.

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