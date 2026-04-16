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Pepsi Max
© Pepsi Max

Geldregen

Milliarden-Gewinn: Kult-Marke Pepsi geht durch die Decke

Von
16.04.26, 13:19
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Der US-Getränkekonzern PepsiCo hat zum Jahresstart positiv überrascht.  

Der bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich im Vorjahresvergleich von 1,48 auf 1,61 Dollar (1,26 auf 1,37 Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Internationales Geschäft  

Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Er sei "zufrieden" mit den Ergebnissen des ersten Quartals, sagte Chef Ramon Laguarta. Das internationale Geschäft zeige sich widerstandsfähig und in Nordamerika gebe es Fortschritte.

Über 2,3 Mrd. Dollar 

Der Umsatz des Coca-Cola-Konkurrenten stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf gut 19,4 Mrd. Dollar (16,47 Mrd. Euro). Der operative Gewinn verbesserte sich sogar um 24 Prozent auf rund 3,2 Mrd. Dollar. Unterm Strich verdiente PepsiCo mit über 2,3 Mrd. Dollar fast 27 Prozent mehr. Die Finanzziele für 2026 bestätigte Laguarta. Die PepsiCo-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel leicht zu.

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