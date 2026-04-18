Polizei fahndet nach manipulierten Babygläschen

Nach dem Rückruf von HiPP-Babykost herrscht am Samstag große Verunsicherung bei Eltern. Der Hersteller spricht von einem "externen kriminellen Eingriff", während Spar alle Produkte aus dem Verkauf nahm.

HiPP hat sein gesamtes Sortiment aus den Regalen der Spar-Supermärkte in Österreich entfernen lassen. Denn: Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass durch Manipulation in den Artikel "HiPP Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel" 190 Gramm ein gefährlicher Stoff eingebracht wurde, schrieb HiPP in einer Aussendung am Freitagabend. "Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein", so die Warnung.

Um einen unbemerkten Verzehr sicher auszuschließen, werden KundInnen gebeten, HiPP Babykostgläschen, die bei SPAR Österreich gekauft wurden, aus Sicherheit nicht zu konsumieren.

"Externer krimineller Eingriff"

Ein Sprecher von HiPP erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass es sich nach aktuellem Kenntnisstand um einen "externen kriminellen Eingriff" handelt. Die Produktions-, Qualitäts- und Kontrollprozesse des Unternehmens seien nicht berührt.

Ermittlungen laufen mit Hochdruck

Polizeisprecher Helmut Marban aus dem Burgenland bestätigte am Samstag, dass die Supermarktkette inzwischen alle betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen hat. Bei der Räumung der Regale wurden bisher keine verdächtigen Gläschen entdeckt. Dennoch besteht die Sorge, dass manipulierte Produkte bereits vor der Räumung gekauft worden sein könnten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und ersucht Eltern, ungenutzte Gläschen zurückzubringen oder sich bei Verdachtsmomenten sofort zu melden.

Hintergrund bleibt vorerst unklar

Über die genauen Hintergründe schweigen die Ermittler derzeit aus taktischen Gründen. So bleibt am Samstag offen, ob eine Erpressung vorliegt oder um welche Art der Manipulation es sich konkret handelt. Um besorgten Eltern in Österreich zur Seite zu stehen, wurde für das Wochenende ein spezieller telefonischer HiPP-Beratungsdienst eingerichtet. Die Behörden betonen, dass jede Information wichtig sein könnte, um mögliche Beweismittel zu sichern.

Die Landespolizeidirektion Burgenland nimmt Informationen zum Rückruf von HiPP Babygläschen mit möglichen lebensbedrohlichen Inhalten unter der Telefonnummer +43 5913310 Durchwahl: 3333 entgegen.

Den HiPP Elternservice Österreich erreichen Sie unter der Nummer +43 7612 76577-104.