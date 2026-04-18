Polizei findet erstes vergiftetes HiPP-Gläschen in Österreich

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich am Samstag bewahrheitet: In Österreich wurde das erste HiPP-Babygläschen sichergestellt, das positiv auf Rattengift getestet wurde. Der Fund im Burgenland bestätigt die dringenden Warnungen der Behörden.

Die Polizei warnt die Bevölkerung eindringlich vor möglicherweise vergifteter Babynahrung/Beikostnahrung der Marke "HiPP", die in Österreich in Umlauf gebracht worden sein könnte. Hintergrund sind laufende Ermittlungen in Deutschland. Im Zuge dieser wurden die österreichischen Behörden darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich eventuell verunreinigte "HiPP"-Gläser in Eisenstadt in Umlauf befinden, berichtet die LPD Burgenland.

Polizei findet erstes vergiftetes Babygläschen

In Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wurde inzwischen ein derartiges, offensichtlich manipuliertes Glas mit Babynahrung "Karotten mit Kartoffeln" 190 Gramm vom Landeskriminalamt Burgenland sichergestellt. Dieses Gläschen war von einem Kunden gemeldet worden, ein Verzehr hat nicht stattgefunden.

In Tschechien und der Slowakei wurden ebenfalls markierte Gläser polizeilich sichergestellt. Erste Laboruntersuchungen ergaben bei diesen Produkten einen giftigen Zusatzstoff. Zudem wurde berichtet, dass manipulierte Gläser verdorben riechen würden.

Durch Mitwirkung des Bundeskriminalamtes wurde eine Probe des sichergestellten Produktes am Samstagnachmittag untersucht und positiv auf Rattengift getestet. Die weiteren Erhebungen werden aktuell durch das Landeskriminalamt Burgenland in Kooperation mit dem Bundeskriminalamt geführt. Die Behörden ersuchen um erhöhte Aufmerksamkeit und rasche Meldung verdächtiger Wahrnehmungen.

Die Causa war am späten Freitagabend publik geworden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass durch Manipulation in den Artikel "Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel 190 Gramm" ein gefährlicher Stoff eingebracht wurde, hieß es in einer Aussendung von HiPP. "Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein", wurde betont.

Polizei informiert: So erkennen Sie betroffene Produkte

Nach aktuellem Ermittlungsstand sind verdächtige Produkte an folgender Kennzeichnung erkennbar:

weißer Aufkleber mit rotem Kreis am Glasboden

bereits geöffneter oder beschädigter Deckel

fehlender Sicherheitsverschluss ("Knack-Geräusch" beim ersten Öffnen fehlt) ,

ungewöhnlicher oder verdorbener Geruch (laut Zeugenaussagen)

Dringender Appell an Eltern und Betreuungspersonen

Sollten Sie HiPP-Babynahrung mit dieser Markierung besitzen oder Auffälligkeiten feststellen:

Nicht öffnen

Keinesfalls verzehren bzw. einem Kleinkind zum Verzehr anbieten

Produkt abseits sämtlicher Lebensmittel beiseitestellen, eventuell Handschuhe dafür anlegen

Danach: Sofortiges gründliches Händewaschen mit Seife (mind. 30 Sekunden), VOR jeglichem weiteren Kontakt mit einer anderen Person, insb. Kindern

Die Landespolizeidirektion Burgenland nimmt Informationen zum Rückruf von HiPP Babygläschen mit möglichen lebensbedrohlichen Inhalten unter der Telefonnummer +43 5913310 Durchwahl: 3333 entgegen.

Rückruf durch Spar Österreich

SPAR Österreich hat vorsorglich das gesamte HiPP-Babykostgläser-Sortiment aus dem Verkauf genommen. Kundinnen und Kunden werden gebeten, bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR oder Maximarkt gekaufte HiPP-Gläser nicht zu konsumieren und zurückzugeben. Der Kaufpreis wird laut der Firma SPAR auch ohne Kassenbon rückerstattet.