Hochzeitstermin von Taylor Swift und Travis Kelce steht fest

Die Einladungen sind verschickt! Taylor Swift und Travis Kelce haben sich für ihre Mega-Hochzeit offenbar eine ganz besondere Location und ein überraschendes Datum ausgesucht.

Die Spekulationen laufen seit der Verlobung im August 2025 auf Hochtouren. Nun will das Promiportal "Page Six" von einem Insider erfahren haben: Die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) findet am Freitag, 3. Juli, in New York City statt.

Auch viele österreichische "Swifties" blicken gespannt auf die US-Metropole, denn bisher gingen Fans vom 13. Juni im Luxushotel Ocean House in Rhode Island aus – passend zu Swifts Lieblingszahl 13. Doch das stellte sich als falsche Fährte heraus.

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Party in den US-Nationalfeiertag

Dass die Wahl auf den 3. Juli fällt, ist wohl kein Zufall. Nach der Trauung können das Paar und die Gäste direkt in den 4. Juli, den amerikanischen Unabhängigkeitstag, hineinfeiern. Dieser ist für gigantische Feuerwerke und Partys bekannt. Swift, die als "All American Girl" gilt, sorgte in der Vergangenheit bereits oft mit ihren prominent besetzten Hauspartys zum Independence Day für Aufsehen. Ob der 3. oder der 4. Juli für die Fans der größere Feiertag wird, bleibt abzuwarten.

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New York als besondere Location

Der "Big Apple" hat für die Sängerin eine tiefe Bedeutung. Auf ihrem Album "1989" aus dem Jahr 2014, mit dem sie ihren Status als Poplegende besiegelte, besingt sie ihren lebensverändernden Umzug in die Stadt. Seitdem taucht New York City immer wieder in ihrer Musik auf, zudem besitzt sie seit Jahren mehrere Luxus-Immobilien im Stadtviertel Tribeca. Statt Ostküsten-Charme am Strand gibt es nun also Großstadt-Ambiente.

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Warten auf offizielle Bestätigung

Bislang haben Swift und der NFL-Star die Hochzeits-News noch nicht offiziell bestätigt. Auch über die Anzahl und die genaue Auswahl der Gäste gibt es noch keine verlässlichen Informationen. Fans weltweit müssen vorerst abwarten und auf Fotos hoffen, die nach der exklusiven Feier von den Gästen auf Social Media geteilt werden.