Céline Dion: 9 Millionen Fans wollen ihre Comeback-Konzerte sehen

Über 1,2 Millionen Fans in der Warteschlange und 9 Millionen Ticket-Interessenten. Das Konzert-Comeback von Céline Dion in Paris bricht alle Rekorde!

Ihr Platz in der Warteschlange: 1.259.880 – also weit über 1,2 Millionen! Megahype um Céline Dion in Paris. Am Freitag um 10 Uhr startete der reguläre Vorverkauf für die ab 12 September gezündete und mittlerweile auf 16 Konzerte aufgestockte Comeback-Serie in der La Défense Arena und brach alle Erwartungen. Selbst den Hype um die Oasis-Reunion (2025), wo pro Konzert bis zu 500.000 Ticket-Interessenten in der Warteschlange waren.

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Schon der am Montag gestartete Pre-Sale ließ selbst Taylar Swift alt aussehen, denn für die Konzertreihe „Céline Dion Paris 2026“ gab es über 9 Millionen Anmeldungen. Ein neuer Weltrekord! Angesichts dieses außerordentlichen Hypes wurde ein Verlosungssystem eingeführt, um Fairness zu wahren und vor allem zu verhindern, dass die Tickets in die Hände von Weiterverkäufern geraten.

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Je 40.000 Tickets werden pro Abend für das heißersehnte Konzert-Comeback nach dem Drama, Céline leidet ja am Stiff-Person-Syndrom, das zu massiven Muskelkrämpfen führt, aufgelegt. Macht bislang in Summe 640.000 Besucher. Doch um allen Ticket-Wünschen gerecht zu werden, müsste Céline in Paris nicht 16, sondern gleich 225 Konzerte in Paris geben.