Paris-Sensation: Céline Dion feiert ihr großes Comeback

Der Moment, auf den Millionen Fans weltweit gewartet haben, ist da: Superstar Céline Dion kehrt nach jahrelanger Pause auf die Bühne zurück. In einer emotionalen Botschaft kündigte sie zehn Shows an.

Am Montagabend wurde unter dem Pariser Eiffelturm eine Videobotschaft ausgestrahlt, die für Gänsehaut sorgte. Die 58-jährige Sängerin kündigte darin ihre Konzertreihe „Céline Dion Paris 2026“ an.

Zwischen Samstag, 12. September, und Mittwoch, 14. Oktober 2026, wird der Weltstar insgesamt zehnmal in der Paris La Défense Arena auftreten.

Emotionale Worte an die Fans

In ihrer Botschaft bedankte sich Dion ausführlich bei ihren Anhängern: „In den letzten Jahren habe ich jeden Tag eure Gebete und eure Unterstützung, eure Freundlichkeit und Liebe gespürt.“ Über ihre Rückkehr sagte die Sängerin sichtlich gerührt: „Dieses Jahr bekomme ich das beste Geburtstagsgeschenk meines Lebens. Ich bekomme die Chance, euch zu sehen und ab September wieder für euch in Paris aufzutreten.“

In New York präsentierte Superstar Céline Dion ihre ehrliche Doku „Ich bin: Celine Dion“, die seit letzter Woche auf Prime Video zu streamen ist. © Getty Images

Auch zu ihrem Gesundheitszustand gab sie ein klares Update: „Mir geht es gut, ich bin stark, ich bin voller Vorfreude, natürlich auch ein bisschen nervös, aber vor allem bin ich euch allen dankbar.“

Kampf gegen seltene Krankheit

Die Konzerte markieren das Ende einer langen Leidenszeit. Im Jahr 2022 machte Dion ihre Erkrankung am Stiff-Person-Syndrom öffentlich, die zu massiven Muskelkrämpfen und Bewegungseinschränkungen führte.

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Die Auswirkungen waren so heftig, dass sie teilweise sogar Rippenbrüche erlitt. Seit 2020 musste sie deshalb zahlreiche Tourneen und Auftritte absagen. Nun fühlt sie sich bereit für die Bühne und versprach ihren Fans zum Abschluss des Videos: „Ich liebe euch alle, und wir sehen uns bald.“