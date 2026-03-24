Rätselhafte Plakate in Paris sorgen für Aufsehen: Musik-Legende Céline Dion steht nach langem Kampf gegen ihre Krankheit offenbar kurz vor einem emotionalen Konzert-Comeback in Frankreichs Hauptstadt.

Céline Dion könnte schon bald wieder live zu erleben sein, denn laut Medienberichten soll die Diva ab September eine Konzertreihe in der Pariser La Défense Arena starten.

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Geplant sind demnach jeweils zwei Shows pro Woche im September und Oktober. In der französischen Metropole tauchten zuletzt vermehrt Poster mit ihren berühmten Songtiteln wie „The Power of Love“ oder „My Heart Will Go On“ auf, was die Hoffnung der Fans befeuert.

Rätselhafte Plakatkampagne in Paris

In den vergangenen Tagen entdeckten Passanten in ganz Paris zahlreiche Hinweise auf eine mögliche Rückkehr der Sängerin. Vor dem Café du Louvre und an anderen markanten Orten hängen Plakate, die lediglich Liedzeilen und Titel ihrer größten Hits zeigen. Diese geheimnisvolle Aktion wird als Vorbote für eine offizielle Ankündigung gewertet, auch wenn eine Bestätigung bisher noch aussteht.

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Kampf gegen seltene Krankheit

Hinter der 57-jährigen Künstlerin liegt eine schwere Zeit, seit sie 2022 ihre Diagnose öffentlich machte. Céline Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen neurologischen Erkrankung, die folgende Auswirkungen hat:

Schwere Muskelverkrampfungen am ganzen Körper

Erschwertes Gehen im Alltag

Beeinträchtigung der Stimmkontrolle beim Singen

Aufgrund dieser gesundheitlichen Probleme musste sie ihre „Courage“-Tour sowie geplante Auftritte in Las Vegas absagen. „Mein Zustand lässt das im Moment nicht zu“, erklärte sie damals ihren Fans.

Willenskraft führt zurück auf Bühne

Trotz der Rückschläge zeigt sich die Kanadierin kämpferisch und gab in ihrer Dokumentation ein emotionales Versprechen ab. „Wenn ich nicht rennen kann, werde ich gehen. Wenn ich nicht gehen kann, werde ich kriechen“, sagte die Sängerin entschlossen. Einen ersten Beweis ihrer Stärke lieferte sie bereits 2024 bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris, als sie vom Eiffelturm aus sang.

Rückkehr in riesige Arena

Die nun im Gespräch stehende La Défense Arena bietet Platz für rund 40.000 Zuschauer und gehört zu den größten Hallen in Europa. Es wäre der erste reguläre Auftritt seit dem 8. März 2020, als sie ihre Tour in Newark beendete. Die geplanten Termine für das Comeback im Herbst würden einen Kreis schließen, da Auftritte in dieser Halle bereits 2020 wegen der Pandemie und später wegen ihrer Erkrankung gestrichen werden mussten.